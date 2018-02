El Casino es transformarà en un espai de silenci i de contemplació

El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i l'Associació Sociocultural Xarxa han organitzat una jornada per conèixer com diferents tradicions religioses i espirituals s'inicien en l'experiència de la contemplació. La sala d'actes del Centre Cultural el Casino es transformarà en un espai per recollir-s'hi i compartir silenci. Això serà aquest dissabte, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda. Durant aquesta hora serà un espai d'entrada i de sortida lliure. Un cop acabi el silenci, es farà una breu pregària interreligiosa davant el mateix centre cultural.