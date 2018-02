Una Encesa de la Nova Llum plena de reivindicació

Tal com ja s'havia anunciat prèviament, la d'enguany va ser una Encesa de la Nova Llum especial. Una projecció en una paret de la plaça de Sant Domènec d'un gran llaç groc amb la paraula llibertat, i d'un vídeo amb imatges de diversos moments del procés, va acompanyar en tot moment les desenes de persones que s'hi van aplegar a partir de les 7 per participar-hi.

L'encesa, acte organitzat per Òmnium dins de la Festa de la Llum, que va tenir la col·laboració d'una dotzena d'entitats per portar-lo a terme, va consistir en la creació al mig de la plaça d'una gran figura geomètrica (una rosa dels vents dibuixada a terra per la il·lustradora santvicentina Montse Bugatell) a base d'anar resseguint i omplint el dibuix amb espelmetes. Mentre la realitzaven grans i petits, l'espai de treball va quedar envoltat per tanques com ja es va fer l'any passat perquè quedés separat de la gent que només passava per allà i s'ho mirava o que hi feia fotografies amb el mòbil, que ahir van treballar de valent, sobretot quan la figura geomètrica va quedar acabada i tothom la va voler immortalitzar.

A l'escenari muntat en un lateral, Lluís Pinyot va animar els que s'ho miraven amb les seves cançons plenes d'optimisme, on no van faltar els missatges cridant a la llibertat de les persones empresonades -els Jordis, Junqueras i Forn- a les quals anava dedicat l'acte. A quarts de 8 es van formar diversos grupets de persones que van anar a repartir espelmetes per alguns carrers del Centre Històric. En total, se'n van encendre 30.000. A l'edifici de la Buresa n'hi van lluir tota l'estona unes de més grans i uns grans cubs il·luminats, i al principi del Passeig, l'ANC va fer, amb espemes de color groc, un gran llaç amb la paraula llibertat a sota, que també van voler fotografiar moltes persones

En l'encesa d'ahir, que va arribar a la sisena edició i que és l'acte que ha deixat en herència Òmnium Bages-Moianès de quan va ser administrador de la festa manresana, no es va veure tanta gent com altres anys. A quarts de 9 del vespre, després d'escoltar El cant dels ocells, seguit de crits de «llibertat! llibertat!», Pinyot va continuar animant la vetllada, que va portar a la plaça al voltant de les dues-centes persones.