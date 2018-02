L'expert en computació quàntica Cirac serà a Manresa el 5 de març

Juan Ignacio Cirac, nascut a Manresa i un dels principals experts mundials en computació quàntica, serà el 5 de març al lliurament del premis La ciència i els infants, que atorga Rotary Club de Manresa-Bages, en col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa).

Cirac oferirà una conferència a la sala d'actes de la FUB.

Catorze projectes de dotze escoles de la Catalunya Central opten al premi que valora programes d'educació científica adreçats a escolars d'educació infantil i del cicle inicial de primària. Els projectes ja van despertar la curiositat d'un miler d'alumnes de primària que van poder jugar i interactuar amb els treballs exposats durant la Fira d'Experimentació.

El Rotary Club Manresa-Bages manté la dotació econòmica dels guardons que destinen 600 euros per al primer premi, 400 per al segon i 200 per al tercer.

Els premis es destinen a la compra de material científic per part de les escoles. L'entitat també ha promogut la visita de totes les escoles participants als guardons a la Fira d'Experimentació cobrint part del cost dels desplaçaments. A més, el professorat ha tingut l'oportunitat de participar de sessions formatives per part de docents d'Educació Infantil.