La PAHC denuncia que es pretén desallotjar pisos ocupats a la Guia

La PAHC Bages, l'Assemblea de Barri de la Guia i l'Associació de Veïns i Veïnes del barri han denunciat que han arribat ordres per desallotjar tres pisos ocupats, i que l'empresa propietària, Adif, es nega a acceptar lloguers socials, tal com els han plantejat els qui hi viuen.

Ahir al matí, veïns i veïnes de la Guia, amb el suport d'activistes de la PAHC, van reclamar en un acte públic que es va fer davant l'estació de tren de la Renfe que Adif aturi els desallotjaments previstos «i que s'avingui a regularitzar» la situació dels pisos ocupats amb lloguers socials tal com estableix la Llei Catalana d'Habitatge, va explicar Arnau Carné, una de les persones a les quals han arribat l'ordre de deixar el pis. La resposta d'Adif, va comentar, ha sigut exigir uns «lloguers inassumibles i paral·lelament ha demanat l'execució dels desallotjaments», previstos per al pròxim 23 d'abril.

A la Guia hi ha 58 habitatges, i la majoria estan habitats. Alguns són veïns i veïnes de tota la vida, altres han establert lloguers nous amb Adif i també hi ha habitatges ocupats perquè «hi havia pisos buits i gent amb necessitats de tenir un lloc per viure», segons la presidenta de l'AVV, Carla Valdeolives, acompanyada de Reme Hernández, de la PAHC. Segons la Plataforma, aquestes ocupacions han tornat a donar vida al barri i han fet possible la rehabilitació de l'entorn.

Les denúncies per deixadesa han sovintejat els últims anys. Sobre el barri també hi ha l'amenaça de l'enderroc. El Pla d'Ordenació preveu tirar-lo a terra. Per a la PAHC, no té sentit en una ciutat on hi ha gent que té problemes per accedir a l'habitatge. Segons la seva opinió, les protestes i mobilitzacions han fet que el projecte estigui aturat.

L'acte públic es va fer enmig d'un evident desplegament dels Mossos d'Esquadra.