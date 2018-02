Un pilar casteller i els 125 anys de les Bases se sumen a la festa

? Un pilar per commemorar els 25 anys dels Tirallongues s'afegirà, avui, als actes de la Festa de la Llum. A 2/4 d'11 hi haurà missa a l'església del Carme presidida per l'Abat de Montserrat. Tot seguit, a les escales, es farà la tradicional pujada i baixada del pilar de quatre, seguit del seguici d'autoritats i de la imatgeria fins a la plaça Major. Allà, Tronada Manresana, pilar commemoratiu i ballada de la imatgeria i de sardanes. Avui també hi ha visites al carrer del Balç, teatre al Kursaal, Concert de la Llum i cinema dins dels 125 anys

de les Bases de Manresa.