La presó, amb Natxo Tarrés en un dels torns, acompanya la vetllada

El músic i integrant de Gossos Natxo Tarrés va ser un dels ocupants, ahir al vespre, de la presó simbòlica que, fins avui, ocupa un tros de la plaça de Sant Domènec. Durant les dues hores que hi va estar tancat, Tarrés va saludar les persones que se li van apropar i va deixar un missatge en una de les llibretes on tothom que ha passat per les dues cel·les als municipis on han estat instal·lades hi ha pogut deixar el seu record. A la cel·la del costat hi havia Ariadna Borràs. Al torn de les 8 del vespre a les 10 de la nit, els ocupants van ser Joan Amador i Àngels Arrufat. La presó hi és des de divendres i avui serà el darrer dia.