130 persones s'han deixat engarjolar per solidaritat amb els presos polítics

Malgrat el fred intens que feia ahir al vespre a la plaça de Sant Domènec, a la cloenda de l'acció reivindicativa «Un poble empresonat» no hi va mancar gens de caliu, acompanyat per crits de «llibertat» i a favor de la República.

Des de divendres passat, 130 persones, segons informen els organitzadors, l'ANC a Manresa, han passat per les dues cel·les instal·lades a la plaça, que han estat plenes les 24 hores del dia. Els darrers a entrar-hi, ahir, de 7 a 8 del vespre, van ser Antoni Bozzo, coordinador de l'ANC a Manresa, i Jordi Corrons, president d'Òmnium Bages-Moianès. Avui, la presó se'n va a Vilanova i la Geltrú.

Entre cent i dues-centes persones, segons el moment de la tarda, van seguir la cloenda d'«Un poble empresonat», que, al llarg dels cinc dies que ha durat, ha recollit signatures amb el lema «Salvem TV3»; ha convidat la ciutadania a escriure cartes als empresonats i exiliats (les primeres s'enviaran i les segones se'ls donaran en mà), cartes que havien de posar dins d'una urna com les de l'1-O, i ha recollit diners per a la causa.

A 1/4 de 8 del vespre, el cor Lupulus Emsembla va obrir les actuacions, seguit per El cant dels ocells interpretat amb flauta per Montse Morros; l'actuació del col·lectiu Ballem per ser lliures, i una projecció i la lectura de cartes de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i de ciutadans anònims que han passat per la presó a càrrec d'Artistes de la República. Els segadors, amb la gent present a la plaça cantant a viva veu i, a l'escenari, entre altres, els càrrecs polítics presents a la convocatòria, va posar punt final a la vetllada.