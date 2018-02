L'arquitecte Berenguer de Montagut guiarà visites a la Seu durant la Fira de l'Aixada

Berenguer de Montagut, interpretat per David Ribera, en acció

Berenguer de Montagut, interpretat per David Ribera, en acció Arxiu

La Fira de l'Aixada 2018 comptarà amb una activitat de descoberta i teatre dirigida a tots els públics: les visites teatralitzades a la primera coberta de la Seu. El guia d'aquesta activitat serà Berenguer de Montagut, mestre d'obres de la basílica, que acompanyarà els visitants en el seu ascens per les 70 escales que condueixen des del claustre fins a la coberta.

L'arquitecte, interpretat per l'actor David Ribera, explicarà en quin punt constructiu es troba la seva obra, les tècniques arquitectòniques que ha fet servir i convidarà el públic a fer un esforç d'imaginació per intentar projectar com serà el temple medieval de la ciutat quan estigui acabat de construir. La visita és una manera amena i divertida d'explicar a públics de totes les edats el context de construcció de la Seu de Manresa i també de gaudir d'una perspectiva diferent del monument i de les vistes privilegiades de la ciutat i de la Fira que ofereix.



Horaris i preus

Dissabte 24 i diumenge 25 de febrer es faran cinc visites teatralitzades a les 11.00 h, les 12.00 h, les 13.00 h, les 17.00 h i les 18.00 h. El preu de la visita és de 3€/persona i els menors de 7 anys hi tenen accés gratuït. Les entrades es podran comprar el mateix dia a la Seu.

Durant la Fira de l'Aixada, la Basílica estarà oberta al públic de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h. Diumenge es tancarà a les visites turístiques de 17.30 h a 19.00 h perquè s'hi pugui celebrar el Via Crucis. Les misses seguiran els horaris habituals.



Berenguer de Montagut

L'arquitecte de la Seu va néixer a Valls i va viure a Barcelona. A Manresa, és responsable de la construcció de l'església del Carme (contractada un dia abans que la Seu), el Pont Nou (1318) i la basílica Santa Maria de la Seu (1322). Anys més tard de construir la basílica manresana, va edificar Santa Maria del Mar de Barcelona (1329). També se li atribueixen les construccions del santuari de la mare de Déu de Lledó (Valls) i la catedral de Mallorca.

La Seu La Col·legiata Basílica de Santa Maria de Manresa és un dels exemples més representatius del gòtic català i és el símbol i icona de la capital del Bages. És un referent històric, identitari i espiritual per a tots els manresans i bagencs.