L'exposició dels 90 anys de l'Institut Lluís de Peguera es pot visitar fins dissabte

L´espai de l´exposició on hi ha fotografies Arxiu/G. C.

Fins aquest dissabte encara es pot visitar a l'entrada de la Biblioteca del Casino de Manresa l'exposició commemorativa dels 90 anys de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa. La mostra recull el treball realitzat per 90 alumnes que han passat pel centre i que han excel·lit en les seves respectives professions. Des de Joaquim Amat-Piniella a Simeó Selga i Ubach, passant per Pere-Joan Cardona Iglesias, Santi Arisa, Joaquim Falcó, Emili Teixidor i Oriol Farré i Natxo Farrés, integrants de Gossos.

A l'exposició, com van explicar els seus responsables en la inauguració, hi ha maquetes d'edificis, discos, CD, revistes, quadres, cartells i també publicacions de tot tipus: científiques, médiques, esportives, artístiques, a banda de les històriques i literàries; també sis ordinadors com els que fan servir els estudiants actualment, amb vídeos d'activitats d'altres exalumnes. Recalquen que no vol ser una exposició exhaustiva perquè "som molts els alumnes que hem estudiat al Peguera, i només s'ha volgut exposar 90 articles. Pensem que a dia d'avui el número d'expedients d'estudiants ja supera la xifra dels 60.000".

Al seu entendre, "cal considerar l'exposició com un tast, com espiar pel forat d'un pany. Som tants els exalumnes que podem veure un subconjunt molt petit, hem intentat que fos variat i de tots aquests 90 anys, des del més veterà, com l'Amat Piniella, fins a la Sonia Segura o el Jordi Prat Camps, que estudiaven fa quatre dies al Peguera. També hi hem muntat una petita galeria de premsa, per seguir els exalumnes científics que es mouen en altres sistemes.

Tampoc és exhaustiu, però podem ampliar el que sabem d'altres companys i companyes nostres que han tingut reconeixements destacats per la seva activitat. Rascant una mica, es pot trobar de tot, des de sis Creus de Sant Jordi, diversos Monturiols, més d'una Palma de França, també un Premi Sant Jordi de novel·la, guanyat per un noi de disset anys quan aquí estudiava i fa menys temps el Premi Josep Pla; l'any passat, el 2017 una exalumna guanyava el Premi de Narrativa del món rural, entremig també dos Premis Fad d'arquitectura...".

L'exposició la completen fotos de grups d'alumnes, de claustres de professors, personal auxiliar i consells directius.

La comissió agraiex la col·laboració de tots els exalumnes, les seves families, dels exprofessors, de la Biblioteca del Casino i del fons Anna Maria Riu Oliveras, "tots han fet possible l'exposició".

L'horari és avui dijous i demà divendres de 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre, i dissabte, d'11 del matí a 7 de la tarda.