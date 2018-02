Mor als 90 anys mossèn Farrés, que va exercir 62 anys a Sant Joan de Déu

Mossèn Josep Farrés i Xandri ha mort aquesta setmana als 90 anys. Farrés va exercir durant tota la vida, 62 anys, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on va arribar als 24 anys, després de ser ordenat a Solsona, i va marxar-ne als 86. Els darrers quatre anys, ja molt delicat de salut per culpa d'una caiguda, els va passar a la residència que té l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a Saragossa, on tindrà lloc el seu funeral, avui dijous al matí, a les 11.

Aquest dimecres, el germà Santi Ruiz, que va compartir amb ell quinze anys d'exercici a Manresa i que ara viu a Sant Boi, el recordava com una persona «molt carismàtica», que «era molt estimat a la diòcesi», «molt amable», «molt compromès» i «que enganxava la gent». Comentava que va celebrar molts casaments, la qual cosa va fer que molts d'aquests matrimonis volguessin anar a celebrar l'eucaristia dels diumenges amb ell.

Mossèn Farrés, nascut a Folgueroles i que va estudiar al seminari de Vic, va ser ordenat sarcerdot a Solsona pel cardenal Tarancón i ja va anar directament a exercir a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, aleshores conegut com Sanatori de Sant Joan de Déu i que encara no havia deixat de ser un hospital infantil per passar a atendre tota la població. La raó de la tria és que tenia reuma i es va considerar que era el lloc adequat per a ell. Va viure amb una tieta en un pis a prop de l'hospital fins que ella es va morir i, després, ja va anar a residir amb els germans de l'orde a l'hospital. Mentre que els primers anys del seu exercici ho va fer al servei de la diòcesi de Vic, però no com a germà de l'orde hopitalari, quan va fer 60 anys, explicava ahir el germà Santi Ruiz, ja es va fer germà de Sant Joan de Déu.

A banda del seu fort lligam amb els fidels per mitjà del servei als malalts i a les seves famílies, mossèn Farrés va mantenir un fort vincle amb les germanes del convent de Santa Clara. El seu decés es va produir aquest dimecres.