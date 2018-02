El pare abat afirma a la missa de la Llum que cal una solució justa per a Catalunya

«Catalunya és un problema polític de primer ordre que obliga a buscar una solució justa mínimament acceptada per tots en la recerca del bé comú». És una de les reflexions que el pare abat de Montserrat, Josep M. Soler, va compartir ahir a l'eucaristia de la Festa de la Llum que es va celebrar a l'església del Carme.

Com ja és habitual, era plena de gom a gom, amb les autoritats municipals i regidors de l'Ajuntament –amb l'excepció dels representants de la CUP i Ciutadans–, els administradors de la Llum d'enguany –el Col·legi d'Advocats de Manresa–, membres de l'Associació Misteriosa Llum i de la Junta de la Sèquia, a primera fila.

La situació política actual a Catalunya va ser un dels eixos de l'homilia del pare abat. Va reclamar la recerca de consensos i d'acords per a una societat més justa i sense exclusions, i va recordar que una comunitat diversa és enriquidora, «però cal l'acceptació dels altres i les seves formes de pensar». En diverses ocasions va insistir en la idea que s'ha de buscar una convivència en pau pensant sempre en el bé comú.

Durant el sermó va recordar que Manresa commemora els 125 anys de les Bases i que és capital de la cultura catalana. «És una mirada al passat i també una mirada creativa al present per construir el futur». Així mateix, va manifestar que la Llum és un episodi de l'amor de Déu per Manresa i els seus ciutadans i ciutadanes que s'estén «fins als nostres dies». «La festa demana ser coratjosos per fer una ciutat més solidària i un país més just i cohesionat».

16 religiosos van acompanyar el pare abat Josep M. Soler a l'altar del Carme, entre els quals el mossèn de la parròquia del Carme i de la Seu, Jean Hakolimana, mossèn Joan, el pare superior de la Cova de Manresa, Lluís Magriñà, i la majoria de rectors de les parròquies de Manresa.

També va tenir paraules per als administradors de les Festes de la Llum d'enguany, el Col·legi d'Advocats de Manresa. Va destacar el debat-judici que va organitzar sobre l'ús de l'aigua amb estudiants de l'institut Lluís de Peguera (vegeu Regió7 d'ahir). «És una forma pedagògica d'ensenyar a reflexionar, a posar-se al servei de les persones i no als interessos d'una part, i de contribuir a la convivència».

Al final, l'hereu de Manresa va fer donació de la llum de Mont-serrat per encendre el ciri del Carme. La pubilla va oferir aigua de la Sèquia recollida a Balsareny. «El foc de la divinitat i l'aigua de la vida», van destacar. El Col·legi d'Advocats va fer una ofrena floral per recordar la llum i l'aigua.