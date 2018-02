Pilar especial de la colla Tirallongues pel seu 25è aniversari

No sense dificultats i amb alguns problemes al tram final, els Tirallongues de Manresa van complir la tradició de pujar i baixar les escales del Carme amb un pilar de quatre. Ahir, però, va ser un dia especial per a la colla castellera: celebrava el seu 25è aniversari. Es va estrenar el 21 de febrer del 1993, també per les Festes de la Llum, a la mateixa plaça Major amb un pilar de quatre. Ara, que ja ha descarregat castells de 8, va repetir l'estructura i també va oferir al públic que hi havia a la plaça un pilar de 5. Es van situar just sota el balcó principal de l'edifici de l'Ajuntament, on hi havia l'alcalde, regidors i convidats a la festa. Amb una faixa van agafar l'enxaneta i la van entrar a l'ajuntament (imatge). L'actuació va ser molt aplaudida pel públic i molt celebrada pels membres de la colla.