Propietaris reclamen a l'Ajuntament que torni 658.000 euros en plusvàlues

L'Ajuntament de Manresa ha rebut 153 peticions de devolució de plusvàlues, per un import total de 658.851 euros. La plusvàlua és la forma col·loquial com es coneix l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

Aquest tribut municipal està de plena actualitat després del pronunciament del Tribunal Constitucional que obre la porta que els que venen immobles per un valor inferior al de compra no paguin l'impost de plusvàlua.

A Manresa, el govern municipal ha de fer front, en aquests moments, a cinc contenciosos judicials diferents oberts per aquest motiu, que sumen 231.384 euros.

Quant a les sentències favorables o desfavorables que ha rebut l'Ajuntament fins ara, hi ha hagut dues denúncies no admeses a tràmit, per 7.128 euros.

Però també hi ha hagut dos procediments més, un estimat per 42.871 euros, i un altre, també estimat, per manca de legislació aplicable que permeti valorar si hi ha hagut increment de valor, per 5.223 euros. En aquest cas, el govern municipal vol deixar constància que, «en cas que quan surti la nova legislació s'acredités que hi ha hagut increment de valor i no estigués prescrit, es podria tornar a liquidar».

Aquesta sentència és la que el president del grup municipal del PSC, Felip González, va fer públic que era la «primera» després del pronunciament del Tribunal Constitucional (vegeu Regió7 del 3 de febrer).

La sentència va ser emesa pel jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona, que ordenava la devolució de la quantitat esmentada. Segons el polític socialista, després de la devolució dels 5.223 euros en plusvàlues derivada de la sentència del Tribunal Constitucional podia arribar un degoteig de reclamacions.





Puja d'impostos



Ara, les dades facilitades pel govern municipal, a petició d'aquest diari, mostren que l'abast és molt superior, i que hi ha fins a 153 peticions de devolució d'una part o de la totalitat de l'impost de plusvàlues. Les peticions tenen tot un procediment per cobrir que pot acabar en sentència judicial.

Justament per aquest motiu cal recordar que l'Ajuntament va incrementar les ordenances fiscals per al 2018 el 2,5% per a la majoria d'impostos i taxes.

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va explicar en la seva compareixença que l'increment es duia a terme bàsicament per compensar el descens d'ingressos ocasionat per la incidència del canvi normatiu respecte a l'aplicació de les plusvàlues.