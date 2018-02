? El president de l'Associació Misteriosa Llum, Antoni Fornells, i el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, van intervenir al final de la cerimònia religiosa del Carme. El primer per recordar que hi ha persones a la presó per haver actuat d'una forma pacífica. «Normalitzar aquesta situació seria trair els valors de la festa». Segons la seva opinió, «com va passar antigament», referint-se a quan els manresans volien construir la Sèquia i es van trobar amb l'oposició del bisbe de Vic, «la voluntat d'un poble torna a ser amenaçada. Caldria una nova Llum». Per la seva part, Pié va afirmar que «els drets, quan són drets justos, sempre s'han de reclamar», i que no existeixen els miracles si al dar-rere no hi ha la voluntat popular. «Tot allò que un poble anheli i sigui just s'ha d'aconseguir, i s'ha de fer amb concòrdia».