Mémora ja té en marxa el nou espai de suport al dol i al procés final de la vida

arxiu particular

Imatge de l´interior de les instal·lacions al carrer de Carrió número 10 arxiu particular

Ja ha entrat en funcionament l'espai de suport al dol i al procés final de la vida de la Fundació Mémora al número 10 del carrer de Carrió de Manresa, obert de dilluns a divendres matí i tarda.

Joan Berenguer, director de la Fundació Mémora, ha explicat que és el quart espai que Mémora, propietària de Fontal, posa en marxa a Catalunya, després dels de Nou Barris de Barcelona, l'Hospitalet i Girona.

Segons Berenguer, la voluntat és oferir «un servei diferent a les persones que necessiten suport per superar el dol». I, també, informació útil sobre el tram final de la vida, ja sigui sobre herències, incineracions o funerals.

El suport és psicològic i, també, es fan xerrades obertes al públic en les quals experts responen preguntes ja sigui sobre com explicar la mort als més petits, alimentació saludable, tallers de memòria i com viure millor la pèrdua d'un ésser estimat. «És un espai de reflexió i d'informació per anar més enllà del servei funerari», ha assegurat.