Porcel deixa la presidència de la Mion després de 17 anys

El president de l'Associació de Veïns de la Mion-Puigberenguer-Poal de Manresa, Juan José Porcel, deixa el càrrec després de 17 anys i serà substituït per un membre de la junta.

El comiat del mandat tindrà lloc a l'assemblea general que se celebrarà el dissabte 17 de març, a partir de les 6 de la tarda, a la sala d'actes del casal cívic de la Mion.

Després d'anys de posar el càr-rec a disposició i d'advertir que calia un relleu, d'aquí a tres setmanes farà efectiva la seva sortida de la presidència, tot i que continuarà vinculat a l'associació de veïns, per fer un traspàs de poders «com cal», assegura.

Porcel explica que plega perquè ja té 70 anys i, després de 17 al capdavant de l'associació, considera que és hora de continuar treballant per la comunitat, però amb una altra intensitat.

El dirigent veïnal va arribar a simultaniejar la presidència de la Mion amb la de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa durant 17 mesos, quan va tocar substituir Josep Rueda. Després, va continuar com a vicepresident segon de l'ens veïnal abans de tornar a centrar-se en el seu barri.



«Si no et mous, ja hem perdut»

Al capdavant de la federació de barris, Porcel va intentar imprimir el mateix caràcter reivindicatiu que ha caracteritzat el seu mandat: «Si et mous, podem perdre. Si no et mous, ja hem perdut», era el lema. Quan es va estrenar com a president de l'Associació de Veïns de la Mion, després d'un temps a la junta, va reclamar millors accessos al barri, va denunciar els embussos que es produïen en hores punta i va començar a insistir que calia arranjar el camí de la Gravera, que comunica l'avinguda de Tudela i el barri.

El molt reivindicat arranjament del camí de la Gravera «arriba tard, però es farà enguany», diu. No és només aquesta fita de la qual es mostra satisfet, «crec que hem aconseguit allò que pensàvem que es podia assolir», i esmenta la millora del camp de futbol –que tindrà herba artificial–, els pisos tutelats, la guarderia municipal, les marquesines a les parades del bus i moltes altres actuacions que han millorat la vida de les veïnes i els veïns.

«Dedicació i dedicació», afirma que és el secret perquè els temes que importen tirin endavant. «S'han portat a terme les reivindicacions», sentencia.