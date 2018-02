La Generalitat reconeix tres projectes de recerca de la FUB

La Generalitat de Catalunya ha reconegut per primera vegada de forma oficial tres grups de recerca emergents de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). El curs passat la direcció de Recerca i Innovació de la FUB va presentar-ne la sol·licitud, i recentment l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) els ha acceptat.

Cada 3 o 4 anys l'AGAUR obre una convocatòia per avaluar els grups de recerca universitaris. Hi ha diverses categories: els emergents, els preconsolidats i els consolidats. En el cas de la Fundació Universitària del Bages són emergents perquè ve d'un procés de creació dels esmentats grups d'investigació. «Perquè els puguis proposar hi ha d'haver un fil conductor de recerca que sigui coherent», explica el director de Recerca i Innovació de la FUB, Xavier Gironès.

El reconeixement «és com un segell de qualitat», comenta Gironès, que entre altres coses permet optar a beques, finançament i «fer recerca competitiva que abans no podies perquè no tenies aquest segell». Continua dient que «ara la Generalitat ens reconeix que la nostra activitat està ben ordenada i que la nostra línia de recerca és coherent». Recorda que els dos pilars bàsics de les universitats són formar i generar coneixement, i en aquest darrer cas «tenim un reconeixement més».

Els grups reconeguts són recerca en educació, neurociència, experimentació i aprenentatge; recerca i innovació en podologia, biomecànica, fisioteràpia i exercici terapèutic, i recerca i innovació docent, simulació i seguretat del pacient. En aquest darrer cas, en coordinació amb la Fundació Althaia. «Althaia és un centre hospitalari col·laborador de la UVic-UCC. Això vol dir que l'activitat de recerca entre les dues institucions comença a ser bastant activa». En tots els grups també hi ha altres institucions nacionals i internacionals que hi col·laboren.

A la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) els grups de recerca que han rebut el vistiplau de la Generalitat són una trentena. Entre ells també hi ha professors del Campus Manresa.