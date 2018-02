Inversió de 60.000 euros per millorar el pas per a vianants del túnel de la Indústria

L'Ajuntament de Manresa preveu eliminar aquest 2018 algunes deficiències que pateix el túnel del carrer Indústria. El consistori ha avançat que l'actuació consisteix en l'ampliació de la vorera que passa per dins del túnel, la substitució de la barana i la consegüent modificació del dibuix en pintura del vial, per tal que quedi tot ben integrat.

El cost de l'obra serà, previsiblement, d'uns 60.000 euros, que seran aportats per l'Ajuntament, que, al seu torn i en el marc del pla de xoc, els ha de demanar. Per tant, a falta de tenir el finançament, fonts municipals han informat que encara no es pot concretar la data d'inici de les obres, que estan previstes dins d'aquest any.

Els treballs, que han de durar entre dues i tres setmanes, han de permetre ampliar una vorera per la qual actualment difícilment passen dues persones quan es troben de cara (només hi ha vorera en un dels laterals) i les persones que empenyen cotxets ho passen magre per transitar-hi.

La vorera, a més, queda sovint inundada a causa de les filtracions d'aigua que hi ha al mur (vegeu Regió7 dels passats 27 d'octubre i 10 de febrer). Aquestes inundacions al pas inferior de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) són un problema que ha quedat pendent de resoldre, tot i les obres d'impermeabilització que hi va dur a terme FGC.

Un altre dels elements degradats (en part a causa de les repetides filtracions d'aigua i potassa) és la barana que separa la vorera dels carrils de trànsit rodat i que, teòricament, ha de protegir els vianants. La barana, contra la qual s'ha accidentat més d'un cotxe, ha estat substituïda diverses vegades per tanques provisionals d'obra subjectades entre si amb brides. Ara l'Ajuntament preveu substituir-la per una de nova.

Com a conseqüència de l'ampliació de la vorera, l'Ajuntament ha informat que els treballs inclouran també la modificació del dibuix en pintura del vial per tal que tot quedi ben integrat.