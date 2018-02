L'Aixada de Manresa es vesteix amb roba de l'edat mitjana creada amb rigor històric

Portaven butxaques, les faldilles de les dones de l´edat mitjana? Quin era el color més utilitzat en la vestimenta? Duien roba interior? Com eren les sabates? Com cosien la roba? Utilitzaven cotó? Són algunes de les preguntes que respondrà als seus visitants la mostra d´indumentària medieval ambientada al carrer del Balç que es pot visitar avui i demà dins la 21a Fira de l´Aixada de Manresa.

Enguany, la fira, que tant avui com demà obrirà les portes al Centre Històric a les 10 del matí i les tancarà a les 9 del vespre, té un pressupost bastant superior al de l´any passat. Si aleshores la dada facilitada per l´Ajuntament van ser 88.398 euros, en aquesta edició la que ha aportat són 97.560 euros.

«Vestis», que és com es diu la mostra d´indumentària medieval, inclourà una passarel·la amb diverses sessions, com una desfilada de models, salvant molt les distàncies, viatjant uns quants segles enrere, fins al XIII i XIV, que són els que protagonitzen la mostra. La integraran una vintena de vestits; de nobles, de camperols i artesans, de la classe més baixa i del món bèl·lic i també eclesiàstic.

A banda de les peces, que ja tenen interès per elles soles perquè han estat realitzades amb la màxima rigorositat històrica, la gràcia de la proposta és que els visitants podran fer preguntes a les persones que les duran, la majoria de les quals en són les autores.



Demanar informació

Mentre que a la passarel·la medieval d´avui a la tarda i demà al matí -on la gent seurà en bales de palla col·locades a banda i banda del carrer del Balç- cada vestit serà presentat convenientment quan estigui desfilant, a la mostra (avui al matí i demà a la tarda) serà el públic el que podrà demanar informació sobre les peces a les persones que les lluiran. El recorregut ocuparà el vial i tres baixos que hi menen, ambientats com el recinte d´un cos de guàrdia, una sala noble i un espai eclesiàstic.

Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i Francesca Maria Lliteres, informadora turística de l´Oficina de Turisme de Manresa, són els ideòlegs de «Vestis». Tulleuda recorda que l´any passat es va introduir el carrer del Balç -del qual té la concessió la fundació que gestiona, que també porta l´Oficina de Turisme- al recorregut de l´Aixada convertint-lo en el carrer dels cuireters, i enguany es va voler repetir l´experiència amb una proposta diferent, també per dinamitzar-lo. Aquí hi va tenir un paper molt important Lliteres, que és llicenciada en Història de l´Art i col·laboradora de grups de recreació històrica. Vol dir que, mitjançant la recerca històrica a través de l´art, la literatura i de documents com els testaments, on «una de les coses que més es deixa escrita és la roba», aquests grups recullen la informació necessària per recrear, en aquest cas, com vestia la gent del segle XIII i XIV a la Península Ibèrica, centrat, principalment, en Catalunya i Aragó, informa la historiadora i també coordinadora de la mostra. El segle XIV és el que protagonitza la Fira de l´Aixada, que recorda els fets que van portar al Miracle de la Llum.



Tres grups participants

Els grups participants són Feudorum Domini, de Saragossa, que és el que porta més el pes de la mostra i que està especialitzat en l´edat mitjana als territoris de l´antiga Corona d´Aragó; Gesta Regnorum (Catalunya, Múrcia) i l´Associació de Recreadors Històrics del Llobregat (Catalunya).

A partir de la recerca que porten a terme, diu Lliteres, «s´intenten extreure els patronatges, els tipus de teles; es fan proves d´arqueologia experimental dels teixits, com es cosien, el color...». Els resultats serveixen per fer recreacions de caire museístic, per participar en esdeveniments històrico-artístics i, lògicament, per aconsellar produccions cinematogràfiques de l´època. Per exemple, Feudorum Domini ha col·laborat en la sèrie de televisió basada en la novel·la «La catedral del mar».

A banda de les persones vestides amb la roba d´època, a «Vestis» hi haurà cartells amb informació sobre algunes peces del vestuari i com es portaven, amb imatges d´obres d´art en les quals s´han basat. Lliteres posa de relleu que el moment històric que recull la mostra va ser especialment ric en influències, que es van traduir en la roba. Es refereix, per una banda, al contacte de la corona castellana amb l´Al-Andalus, i per l´altra, al de la Corona d´Aragó i Catalunya amb França i Itàlia. «El segle XV hi ha un canvi molt radical en la indumentària, que va evolucionar d´una manera molt diferent».



Afectacions en el trànsit

Com és habitual, la fira té afectacions en el trànsit. Des d´ahir i fins demà a les 10 de la nit, hi ha tallats deu carrers del Centre Històric. Els talls són a l´alçada de la Muralla del Carme a partir del Mercat del Puigmercadal; a la carretera de Vic amb el carrer dels Infants, al carrer de Santa Llúcia amb la plaça de Sant Ignasi, a la plaça de l´Hospital i, finalment, al carrer Pedregar amb la plaça del Pedregar. Així mateix, demà, Bus Manresa reforçarà la Línia de Festius (L6-L7), que connecta bona part dels barris amb el centre de la ciutat, que passarà a una freqüència de trenta minuts.