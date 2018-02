El PSC adverteix que els usuaris de bicicletes poden estar-hi en contra

El president del grup municipal del PSC, Felip González, considera que el fet que el pla de camins estableixi dret de pas públic per als ciclistes, però només en els de més de dos metres d'amplada, «segur que agrada al món rural però potser ens costarà de fer-ho veure al col·lectiu ciclista».

El polític socialista explica que aquesta i d'altra normativa «a partir d'ara és i serà de compliment. És veritat que en molt casos s'especifica l'entradeta 'amb caràcter general', el que interpretem que vol dir que, tot i l'existència del nou Pla i de la seva normativa, qualsevol excepció que calgui estudiar serà fàcilment executable si és prou justificada».

El PSC creu encertat que «la normativa que aprovem no inclogui un règim sancionador específic, el que vol dir que les incidències s'hauran de resoldre per la via del diàleg i, d'entrada, no per la via de la multa o, com a mínim, això és el que interpretem».

González considera important que es conegui que el nou pla inclou altres obligacions:

?No es podran obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals, o qualsevol altre tipus de via que no es trobin previstos en el document.

?No es podrà modificar la traça dels camins inclosos al Pla, i només se n'acceptarà justificadament l'ajust puntual.

?La modificació dels perfils longitudinal o transversal (pujades, baixades i peralts); o l'ajust de traçats s'haurà de fer sempre prèvia petició de llicència o tramitació de projecte d'obres

?Els projectes de modificació o de nova creació estaran obligats a minimitzar l'impacte paisatgístic i els efectes sobre la connectivitat per a la fauna.

?La nova implantació o ampliació d'infraestructures estarà obligada a respectar la secció completa del traçat dels camins inclosos en el Pla.

?Quan es tracti de millorar un camí rodat, sempre s'haurà de fer respectant les amplades actuals. En cas de necessitat d'eixamplament, l'amplada del ferm del camí rodat podrà oscil·lar entre els 3,5 i els 4,5 metres. I en cap cas, no superarà mai els 5 metres. I pel que fa als ferms, seran de material granular (en principi, descartat l'asfalt). Només amb caràcter excepcional es podran admetre els paviments aglomerats continus, o sigui de formigó, però amb un acabat d'aspecte granular.

?La xarxa de camins, principal i secundaria s'estableix que haurà de tendir a esdevenir totalment pública. Cosa que actualment no passa. El Pla esdevindrà un instrument per a l'Ajuntament legitimador de l'expropiació.