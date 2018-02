Sant Ignasi 'cremarà' a la galeria d'art Manresa que hi ha a San Francisco

Manresa Gallery és una galeria d'art batejada amb el nom de la capital del Bages que va obrir portes el 2008 a l'església de Sant Ignasi que hi ha a la ciutat de San Francisco. Entre el 18 de març i el 20 de maig vinent -data en què, el 1521, Íñigo López de Recalde va ser ferit i va iniciar la seva transformació en sant Ignasi de Loiola que el va portar a viure a Manresa onze mesos-, acollirà Sancti Ignatius Ardens («Sant Ignasi crema»), batejada allà com Ignite! Es tracta d'una instal·lació artística presentada al Forn de la Ciutadella de Pamplona l'any 2016 que serà la primera vegada que es podrà veure als Estats Units. L'autor, l'artista navarrès Santos Bregaña, hi farà cremar cinc espelmes que representaran el cap del fundador de la Companyia de Jesús.

Agafant com a punt de partida la màscara funerària de sant Ignasi, Bregaña va realitzar un motllo tridimensional amb silicona amb una reducció respecte a la mida natural del 10%. A partir d'aquí, va construir les rèpliques amb cera en una cereria històrica de Pamplona (Donezar). A la Manresa Gallery, a banda dels cinc caps de sant Ignasi, també hi portarà rèpliques més petites perquè els visitants se les enduguin de record.



Una hora al dia

A més a més de les espelmes, que cremaran una hora al dia (amb una durada total d'unes cinquanta), la instal·lació s'acompanyarà amb uns textos que ajuden a la reflexió els visitants, amb la idea que no només hi vagin un dia sinó que hi tornin mentre duri. Al final, el que queda dels caps a mesura que es van fonent és una estalactita.

L'autor juga amb el nom d'Ignasi, que significa home nascut del foc, i amb la transformació que va viure des que va sortir de Loiola fins que va fundar la Companyia de Jesús, amb Manresa com a epicentre d'aquesta transcendent transformació.

La màscara mortuòria del sant es conserva al Vaticà. Com que no la va aconseguir per fer el motllo, Bregaña va treballar amb la seva rèplica del segle XIX realitzada amb bronze que es conserva a Azpeitia, on va néixer Ignasi.

A la pàgina web de la Manresa Gallery s'explica que la van batejar amb aquest nom perquè la cova a prop de Barcelona on sant Ignasi va escriure les reflexions de les seves lluites espirituals que van generar els famosos Exercicis espirituals és Manresa. L'any que inclou la informació sobre l'estada d'Ignasi a Manresa, però, està malament. Parlen del 1534, si bé és sabut que va ser a la capital del Bages entre el 1522 i el 1523, i que el 1524 hi va tornar. La Manresa Gallery té com a director el jesuïta James R. Blaettler, i com a creador, Christian Karl Janssen.