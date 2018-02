Substitueixen simbòlicament el nom de la plaça Espanya pel de plaça de la República a Manresa

Prop de 200 veïns s'han concentrat aquesta tarda a la plaça Espanya de Manresa per substituir-ne simbòlicament el nom, que han canviat pel de plaça de la República. Convocats per la CUP, el Comitè de Defensa de la República, l'ANC, Arran, Endavant, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i Poble Lliure, els assistents han aclamat el canvi de placa amb què s'ha re nombrat aquest indret. El regidor cupaire a Manresa Jordi Masdeu ha explicat a l'ACN que el seu objectiu és eliminar l'última plaça amb nomenclatura imposada durant el franquisme i, alhora, donar-hi un nou nom que "faci justícia amb la voluntat democràtica que els manresans expressen a les urnes". Després del canvi fet simbòlicament 'in situ' aquest dissabte, la CUP prepara una moció per presentar al Ple de l'Ajuntament de Manresa per aprovar oficialment el nou nom.