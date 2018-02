Canvien el nom de la plaça d'Espanya pel de plaça de la República

Unes dues-centes persones es van reunir ahir a la tarda davant l'oficina de Correus de la capital del Bages en l'acte organitzat per l'Esquerra Independentista de Manresa, la CUP, l'ANC, el CDR i Poble Lliure per canviar la placa amb el nom de la plaça d'Espanya per una altra on es pot llegir plaça de la República.

Els organitzadors van expressar en un manifest que l'acte tenia per objectiu «retirar un dels últims vestigis franquistes però sobretot celebrar l'arribada de la República». En aquest sentit, es va recordar que de tots els noms de carrers que es van canviar l'any 39 amb l'entrada dels nacionals, només el de la plaça d'Espanya continua vigent. També van incidir en el fet que no es tracta d'una proposta nova i van reivindicar que «una plaça tan cèntrica i carismàtica com aquesta» tingui «un nom més adient a l'època, que no sigui herència del franquisme violent sinó portaveu del canvi republicà». L'acte per canviar el nom de la plaça va despertar expectació.