El comerç es dóna a conèixer als forans

Visitants que passejaven pel carrer Nou miraven encuriosits per la portalada medieval que la botiga Nou Nat havia col·locat a l'aparador amb motiu de la Fira de l'Aixada. «L'objectiu era aquest, que els qui passegessin pel davant fessin una mica el tafaner i veiessin els productes que tenim a la botiga», explicava el propietari del negoci, Jordi Costa. No és un cap de setmana que les botigues facin molt de calaix, però és una oportunitat per donar a conèixer els seus productes entre els milers de visitants, molts de fora, que al llarg del cap de setmana passen pels carrers del Barri Antic.



Al carrer Nou no s'hi desenvolupen espectacles de la fira, però al llarg del cap de setmana hi passen molts visitants que s'apropen als espais on tenen lloc les múltiples activitats. «Som el carrer oblidat, diem a vegades, però per la fira hi passa molta gent», explica Costa, que a més és membre de l'Associació de Botiguers del Car-rer Nou. Pel tal d'integrar-se més a la mostra manresana, i participar d'aquest viatge en el temps que fa el centre històric de la ciutat, els comerciants del carrer Nou han decorat el vial amb bales de palla i s'hi podia escoltar música antiga, i han col·locat uns llums vermells perquè tot aquest tram del barri estigui més ambientat.



Costa comentava ahir que, tot i no haver venut molt més que un altre dissabte, sí que s'havien aturat «força persones davant de l'establiment» i algunes hi havien entrar per mirar què es ven a la botiga.



A l'entrada de la botiga Caribú, al carrer del Born, també s'hi podien observar bales de palla per lligar amb l'entorn medieval de tot el barri antic d'aquest cap de setmana. El seu propietari, Jordi Morera, explicava que «no són dels dies forts de l'any», però que «es treballa bastant». Al llarg del matí, al seu establiment entraven tot de persones per veure quins productes tenia a la botiga.



«Sí, és cert que és una fira amb molta massificació que atrau moltes persones, però els visitants van a veure ben bé els espectacles i a passejar per les parades de la mostra. No hi van expressament a comprar, i per aquest motiu no fem molt més calaix que qualsevol altre dissabte, però atenem gent de fora que, tot i que molts no compren, no haurien vingut aquí si no fos per la Fira de l'Aixada. Totes les activitats i festes del centre històric que atrauen gent, encara que no hi vagin expressament a comprar, són bones per al comerç de la zona», afegeix Morera, que és president de l'entitat comercial del carrer del Born i la Plana de l'Om.



Durant la Fira de l'Aixada és fàcil trobar més persones passejant que un altre cap de setmana per qualsevol dels carrers del barri, encara que no siguin els que acullen les activitats de la mostra medieval. Al carrer d'Urgell, tot i que no hi ha l'afluència de visitants de tot l'entorn de la plaça Major, també s'hi veien ahir nombroses persones passejant. «És important perquè hi ha molta gent de fora i veus rostres que no són habituals, i és una oportunitat per als botiguers de la nostra zona per intentar captar nous clients. És un cap de setmana que aprofitem per donar-nos a conèixer», afirmava la representant comercial del carrer Urgell, Montse Abadal.



Un dels punts amb més afluència de visitants ahir al migdia era el carrer Sobrerroca, on a més a més tenen lloc representacions medievals. «Les parades del car-rer i els bars i restaurants en treuen més profit, i nosaltres mostrem els nostres productes i serveis», explicava ahir Montserrat Vert, de l'establiment de fotografia d'aquest carrer.