Els espectacles principals de la Fira de l'Aixada guanyen en qualitat gràcies a les entitats

El viatge que va fer Manresa ahir al segle XIV, amb la Fira de l'Aixada, va ser més lluït que altres anys. El bisbe de Vic de l'època, Galceran Sacosta, va arribar a la Plana de l'Om enmig de desenes de persones escridassant-lo per haver impedit la construcció de la Sèquia que havia de portar aigua a la capital del Bages. A més, en el seguici l'acompanyaven membres del cor masculí Lupulus Emsembla, que interpretaven uns monjos i aconseguien una recreació històrica més reeixida.



Les entitats que habitualment participen a la Fira de l'Aixada van tenir una participació més destacada en les escenes centrals en què el bisbe Galceran Sacosta i el rei Pere III són els protagonistes. «Per a nosaltres és important aconseguir aquesta implicació més gran de les entitats que fan possible la fira, en les representacions més importants, perquè volem guanyar en espectacularitat», explicava Sara Manzano, una de les coordinadores artístiques de la mostra manresana. «A l'hora de recrear les escenes no és el mateix tenir un grup reduït de persones escridassant el bisbe o alabant el rei que un grup nombrós que ho fa més creïble», destacava.



L'arribada del rei Pere III, que va autoritzar la construcció de la Sèquia, que també va guanyar en qualitat, va estar acompanyada per més lloances d'un poble que necessitava la implicació reial per aconseguir que, finalment, l'aigua arribés a la ciutat. En la cercavila fins i tot l'actor que interpretava el rei es va atrevir a mostrar les seves habilitats amb l'espasa. La intenció dels responsables de la coordinació artística és cuidar tots els detalls per aconseguir que la Fira de l'Aixada es converteixi, encara més, en una referència de les mostres medievals que tenen lloc a Catalunya.



«Per a nosaltres el poble és un personatge més i per aquest motiu hem volgut que tingui més pes amb la implicació de més voluntaris en aquests moments clau», afegia Mireia Cirera, que també s'encarrega de la coordinació artística. Aquestes van ser algunes de les novetats de la Fira de l'Aixada, que va començar ahir i que es clausurarà avui a les 9 del vespre. L'organització està satisfeta perquè a cada edició hi ha representacions «més professionals».



En les escenificacions centrals de la Fira d'Aixada també es van poder veure rostres nous en l'elenc que representava els personatges més destacats. Àlex Gómez, del Casal Familiar Recreatiu i ja un veterà de la Fira de l'Aixada, interpreta aquest cap de setmana el bisbe de Vic, Galceran Sacosta; David Requena, alumne de la Central de Teatre, s'ha estrenat com a Degà de Manresa; Jordi Llussà, que ja fa uns anys havia estat el rei Pere III, ha tornat a participar a l'Aixada per tancar els actes del bisbe d'avui, en el paper de Tinet.

Un certamen molt concorregut



La Fira de l'Aixada és un dels caps de setmana en què hi ha més concurrència a Manresa, i ahir els carrers del Barri Antic van estar a vessar des del matí. A la tarda és quan s'hi van veure més visitants. Per fer el recor-regut entre la plaça Major i la Plana de l'Om a les set de la tarda, els visitants tardaven força estona per la quantitat de gent que hi havia en aquell moment. A aquella hora també era complicat passejar entre la plaça Major i la basílica de la Seu, i al carrer Sobrerroca. El bon temps també va ser un factor clau perquè la gent visités ahir la Fira de l'Aixada. Fins i tot al migdia, a l'hora de dinar, s'hi van veure moltes persones menjant als bars i restaurants.



La Fira de l'Aixada continua avui amb més espectacles que recreen els fets històrics a la Manresa del segle XIV. A 1/4 d'1 del migdia hi haurà el comiat al rei Pere III, amb un recorregut que començarà a la plaça Major i acabarà a la d'Europa, per escenificar els fets del 1344. A 3/4 de 6 de la tarda hi haurà el seguici del bisbe, que acabarà al parc de la Seu amb l'escena de l'Entredit de Galceran Sacosta, que recrea el moment històric del 21 de febrer del 1345. L'acte final serà la representació del Misteri de la Llum a l'església del Carme a les 8 del vespre.