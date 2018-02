«És un honor interpretar el dolent de la història»

Té 34 anys i, tot i que ha assumit molts papers en les representacions de la Fira de l'Aixada, aquest any s'ha estrenat com a bisbe Galceran Sacosta. Participa a la mostra medieval des de fa 20 anys, i en aquesta edició està especialment il·lusionat per interpretar «el dolent» de la història.

Fa 20 anys que està vinculat a la fira, però per primera vegada interpreta el paper de bisbe de Vic. Com ha estat l'experiència?



Molt bona. Em van proposar fer aquest personatge i ho vaig acceptar encantat perquè és un dels més importants dels espectacles principals. Per a mi ha estat un honor interpretar el dolent de la història. Sóc del grup dels Carlins i a la mostra he fet de tot en diferents espectacles.



Imagino que preparar-se aquest paper ha estat diferent, per la seva rellevància, d'altres que hagi pogut fer a la Fira de l'Aixada.



Ha estat diferent que altres anys perquè, és clar, calia més preparació. Fa uns dos mesos que estem treballant en el personatge per oferir una bona interpretació. És la primera vegada que faig aquest paper i he hagut de treballar el personatge des de zero.



Com ha anat l'experiència de sortir a fer una de les principals escenes?



Molt bé, ha estat una gran experiència i m'he trobat molt a gust sortint a fer aquest personatge.



Què va pensar quan li ho van proposar?



Vaig pensar que seria un repte però que a la vegada m'ho passaria bé. I per aquest motiu vaig acceptar la proposta.