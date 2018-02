El nou secretariat de l'ANC de Manresa vol que l'entitat recuperi el lideratge

Recuperar el pes que tenia l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) abans de la institucionalització del procés. Aquest és un dels principals objectius del nou secretariat de la territorial de Manresa de l'ANC, escollit ahir al migdia durant l'assemblea general ordinària. Eudald Camprubí és el nou coordinador de l'entitat, en substitució d'Antoni Bozzo. Josep Maria Pintó com a secretari, Francesca Sala de tresorera, i un ampli equip de treball completa el nou lideratge de l'ANC, que pretén incorporar noves generacions.

L'assemblea ordinària, que va aplegar prop d'una cinquantena de persones, es va fer a la sala d'actes del Centre Excursionista de la Comarca de Bages. El nou coordinador, Eudald Camprubí, va lloar la tasca de l'executiva sortint i va destacar el caràcter «horitzontal» de la nova candidatura, que pretén reforçar l'esperit inicial de treball col·lectiu de l'entitat. Va reconèixer que «l'ANC va perdre molt pes amb la institucionalització del procés» i va incidir en el «rol imprescindible» de l'entitat ara que «comença una nova etapa d'obediència a la República. «Hem de començar un procés de confrontació amb l'Estat» i «tornar a posar sobre la taula el procés constituent», va afegir.

El programa de la candidatura porta per lema «Teixint-nos bé», apel·lant al treball conjunt i recordant el passat tèxtil de la ciutat. «Només guanyarem si som capaços de seguir junts i forts amb un objectiu comú», va assegurar.

Camprubí encapçalava l'única candidatura, de caràcter unitari, que es va presentar a les eleccions i va ser ratificada per unanimitat dels assistents. Els objectius que s'ha marcat el nou secretariat són reprendre la iniciativa de la mobilització social, esdevenir una eina de pressió dels partits polítics, potenciar les taules de debat que ajudin a generar discurs, promoure una xarxa per la República amb els agents el territori i acostar-se a nous sectors socials i socioeconòmics per eixamplar el discurs.

La nova candidatura proposa també canvis a nivell organitzatiu i es marca l'objectiu d'ampliar la participació amb el concepte de «responsabilitat compartida» i incorporant noves franges d'edat. Per aquest motiu, l'ANC s'organitzarà en 10 comissions que es reuniran un cop per setmana. També proposa fer una reformulació de les permanents, que ara es reuneixen cada dilluns, per passar a a fer-ho un cop al mes. El nou secretariat ja treballa en algunes accions com el cicle de conferències «De República a República» o una Marxa per la República per reivindicar els fetes de l'1 d'octubre.