Deneguen el visat a dos activistes que havien de fer una xerrada a Manresa

Sylvie Luzala i Erick Kambale havien de participar aquest dimecres en la tercera edició del Mobile Social Congress, organitzat per Setem Catalunya, per explicar les implicacions que la tecnologia mòbil té en la guerra, la violència i la violació de drets humans a la República Democràtica del Congo. Aquest país acumula el 80% de les reserves mundials de coltan, el mineral bàsic per al sector.

Integrants de l´organització congolesa Etoile du Sud, Luzala i Kambale havien estat convidats per l´Associació Catalana per la Pau per participar en una gira de sensibilització que incloïa municipis com Manresa, Castelldefels i Cornellà.

Cap d´aquestes accions es podrà fer perquè l´ambaixada espanyola a Kinshasa, la capital del país, els ha denegat el visat. Segons la resolució del recurs, "l´objecte i les condicions del viatge no són fiables" i "no s´aporta documentació addicional que permeti valorar positivament l´objecte del viatge".

Versió que contradiu Joana Mariné, responsable dels projectes a l´Àfrica de l´Associació Catalana per la Pau: "Hem aportat fins a una vintena de documents que inclouen dues cartes oficials de la Generalitat i l´Ajuntament de Barcelona que avalen el viatge". "Estem acostumats a demanar visats per poder portar activistes de països com Palestina, el Iemen o Mali, i és la primera vegada que ens passa això" -afegeix Mariné-.