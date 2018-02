345 persones fan un èxit de la visita teatralitzada a la Seu per la Fira de l'Aixada

La basílica de la Seu de Manresa es va afegir als actes de la Fira de l'Aixada amb l'organització d'una visita a la primera coberta del temple guiada per Berenguer de Montagut, interpretat per l'actor David Ribera. La proposta va ser tot un èxit. En total, 345 persones, 158 dissabte i 187 diumenge, s'hi van apuntar, mentre que l'any passat hi van assistir 188 persones. D'altra banda, ja fora d'aquesta proposta, per la basílica hi van passar 650 persones més.

Fonts de la Seu han posat de relleu que l'èxit de les visites van superar amb escreix les seves expectatives. "Vam augmentar l'aforament perquè moltes persones ens van insistir molt en poder-se unir als grups". En cap cas, però, remarquen, "vam excedir el número de visitants recomanat pels arquitectes, i el recorregut va ser totalment segur".

Vist la bona acollida d'aquestes visites teatralitzades, no descarten "oferir aquest format puntualment perquè són moltes les persones que no la van poder fer per manca d'aforament".