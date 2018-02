La moda medieval, protagonista a l'Aixada

Les primeres passarel·les de moda van arribar als salons parisencs a mitjan segle XIX per mostrar les noves tendències a l'hora de vestir. Però si n'hi hagués hagut a la baixa edat mitjana haurien estat molt similars a les que han tingut lloc al carrer del Balç aquest cap de setmana en el marc de la Fira de l'Aixada de Manresa. La finalitat no era mostrar la roba que es portarà, sinó al contrari, il·lustrar com eren les peces que vestien les persones que van viure en una societat marcadament estamental. La iniciativa tenia com a objectiu donar més pes a aquest espai emblemàtic de la capital del Bages en el cap de setmana del certamen.

La desfilada de vestits medievals va servir per desmentir algunes idees preconcebudes per films de Hollywood que s'endinsen a l'edat mitjana. Els colors no eren tan vius per a tothom. «La roba dels camperols era de colors, però no eren tan intensos, com ens fan creure les recreacions de les pel·lícules, perquè s'havia d'emprar tint per donar als teixits aquesta tonalitat. I, és clar, les seves peces eren més apagades», explicaven els membres de les entitats que han fet possible la particular passarel·la.

Al llarg del cap de setmana hi ha hagut sis sessions, amb una quarantena de persones cada cop que desfilaven pel carrer del Balç. L'estretor d'aquest punt de la ciutat impedia que hi pogués haver més públic en les desfilades. Tot i això, els visitants de la Fira de l'Aixada van tenir l'oportunitat de veure les peces de roba, tot i que sense les explicacions exhaustives de les desfilades, en les diferents escenes costumistes dels segles XIII i XVI al mateix carrer del Balç. La iniciativa ha estat un èxit, fins i tot ha sobrepassat les expectatives dels organitzadors: hi han passat 6.410 persones en els dos dies.

Al darrere de la desfilada, i de les escenes quotidianes, hi ha la feina de les entitats Feudorum Domini, de Saragossa; l'associació catalanomurciana Gesta Regnorum i l'Associació de Recreacionistes Històrics del Llobregat. Més de vint figurants han participat en les recreacions, que simulaven menjadors medievals o una capella.

En una època en què cada persona estava marcada per la classe social de la qual formava part, la roba era fonamental per mostrar la posició, i fins i tot era una qüestió que estava legislada. El color vermell, per exemple, estava reservat als reis. Aquests i altres detalls eren comentats mentre anaven passant camperols, nobles, musulmans de la península Ibèrica i importants membres del clero. Els visitants també van poder veure com es confeccionava sabes de cuir a la baixa edat mitjana amb l'exhibició d'un membre d'una de les entitats participants.

«La passarel·la ha estat una de les novetats i tenia com a finalitat potenciar el carrer del Balç, l'espai medieval de Manresa per excel·lència. La intenció és fer-hi cada any esdeveniments amb una temàtica concreta i que guanyi més pes dins del certamen», explicava la coordinadora de turisme de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Sònia Martín.