La plaça Gispert i el carrer Vilanova ja són un espai més de l'Aixada

La plaça Gispert i el carrer Vilanova ja són plenament territori de l'Aixada. Encara lluny de les multituds de l'artèria principal que formen el carrer Sant Miquel, la plaça Major i el Sobrerroca, aquesta zona del Barri Antic va guanyant pes, de mica en mica, i ja s'entén com un espai més de la fira. El veïns i comerciants, que van impulsar la seva incorporació a l'espai firal l'any passat, es mostraven ahir satisfets per la seva consolidació. Alguns consideren, però, que farien falta més reclams, com la incorporació de parades i més artesans, com el picapedrer que hi havia a la plaça.



La Vila Nova, tal com s'ha batejat aquesta zona, ha tingut aquest cap de setmana pràcticament tots els comerços oberts –alguns dels quals amb parada davant de l'establiment– i amb l'escenari de la plaça Gispert, on s'han pogut veure nombroses actuacions, com a principal pol d'atracció. «Estem molts contents perquè després de tot l'esforç de l'any passat la recompensa és que la plaça Gispert és una plaça més del recorregut de la Fira de l'Aixada». Amb aquestes paraules expressava la seva satisfacció la presidenta de l'Associació de Veïns i Comerciants Gispert i Rodalies, Lluïsa Vinyes. Tot i així, creu que encara hi ha coses a millorar com l'aspecte de l'entorn per fer més atractiva la zona per als visitants.



Entre els comerciants es respirava majoritàriament un ambient de satisfacció. Toni Martínez, de l'establiment L'ingredient,considera que la integració del carrer Vilanova i la plaça Gispert a la fira «ha sigut un encert de cara a la ciutat i de cara al comerç de la zona» i es mostrava satisfet pel nivell de vendes d'aquest cap de setmana. «Està passant molta gent i això ens beneficia a tots, ens interessa que hi hagi moviment», assegurava, en la mateixa línia, Núria Gómez, de la botiga La Gresca.



Conxita Miguel, de Sensacions, valora la incorporació a la fira impulsada pels veïns i comerciants. «Feia vint anys que ho estàvem intentant i l'any passat ho vam muntar tot nosaltres». Tot i així, creu que faria falta «portar més actuacions cap aquí perquè es concentren molt a la plaça Major».



Imma Calderón, del bar Pardal, es felicitava de l'ambient que hi havia en aquesta zona del Barri Antic. Incorporar-lo a la Fira de l'Aixada és «el millor que s'ha pogut fer», considera, perquè és una zona de la ciutat que havia estat força «oblidada». Considera que «hi ha un ambient molt maco» però farien falta algunes parades i més artesans, com el picapedrer, que facin de reclam. «Aquest era un barri d'oficis» i pensa que seria un lloc adient per posar-n'hi més per la fira.



Durant tot el cap de setmana els visitants van anar desfilant pel carrer Vilanova, procedents majoritàriament de la zona de la Plana de l'Om, fins a arribar a la plaça Gispert, un dels punts d'actuació de la fira on es podia gaudir de farses medievals, històries de bruixes, fades i bufons, a més de música i de dansa.