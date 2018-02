«La roba de la península era exòtica per als països nòrdics»

És llicenciada en Història de l'Art i és tècnica de turisme a l'Ajuntament de Manresa. Ha estat una de les coordinadores de les desfilades medievals que han tingut lloc al carrer del Balç.



Com va sorgir la idea de fer una passarel·la amb vestits de l'edat mitjana?



El carrer del Balç és un espai únic i volíem fer un esdeveniment d'aquest tipus aquí. Vam creure que les desfilades serien molt escaients perquè aquest escenari és ideal. Col·laboro amb associacions que fan peces de roba de l'època amb rigorositat històrica i gràcies al seu treball hem pogut portar a terme aquesta iniciativa.



I com era la roba dels segles XIII i XIV?



Era molt important i fins i tot estava regulada. A la Corona d'Aragó, les peces de roba que duia la gent eren considerades exòtiques per als habitants de països del nord perquè aquí hi havia una barreja amb la simbologia àrab que les feien diferents.



Com han aconseguit determinar amb exactitud com era roba dels segles XIII i XIV?



Els membres d'aquestes entitats consulten documents de l'època o obres literàries. També són importants els testaments, perquè es deixava com a herència la roba.



Per què era tan important la indumentària?



Era bàsic per determinar de quina classe social formava part cada individu. Era un tema que fins i tot estava regulat i hi havia lleis que definien com s'havia de vestir depenent de l'estament social.