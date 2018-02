Visites constants a la nova residència en la jornada de portes obertes per mostrar les instal·lacions

Els responsables de la fundació volen ser innovadors en l'atenció a la gent gran que visqui a la nova residència. Les obres i la distribució de l'espai de la nova residència respon a la voluntat que els usuaris se sentin com a casa, i puguin ser més autònoms, i per aquest motiu les sales i les habitacions són espais grans i acollidors. Dissabte va tenir lloc la jornada de portes obertes de la residència. Al llarg del dia, hi va haver visites constants de familiars d'usuaris que viuran a les instal·lacions i de curiosos que volien veure el resultat final de les obres.

«Nosaltres no parlem d'ingrés, sinó de mudança. I les sales les anomenem unitat de convivència», explica la directora del centre de dia i residència, Dolors Fitó. La construcció i equipament de l'edifici han suposat una inversió de 5 milions d'euros per part de la fundació, que ha apostat per aquesta ampliació perquè les instal·lacions actuals se'ls han fet petites. S'ofereixen 109 places de residència i 30 al centre de dia.