Activistes contra l'espoli de coltan no obtenen el visat per parlar a Manresa

Manresa era un dels municipis on els activistes congolesos Sylvie Luzala i Erick Kambale havien de fer una xerrada, convidats per l'Associació Catalana per la Pau, sobre les conseqüències de la indústria extractiva del coltan en la guerra i violacions dels drets humans. Però la xerrada no es podrà dur a terme perquè l'ambaixada espanyola a Kinshasa els ha denegat el visat.

L'afirmació de l'ambaixada que no s'ha aportat la documentació necessària ha estat contundentment desmentida per l'Associació Catalana per la Pau.