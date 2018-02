Ampans compra per 205.000 euros el local rebaixat al 50% per l'Ajuntament

Després que l'Ajuntament de Manresa passés de demanar 412.000 euros a 205.000 euros més impostos pel local municipal del carrer Torras i Bages número 30, ha aconseguit vendre'l. El comprador en subhasta pública ha estat Ampans.

L'Ajuntament va rebaixar el 50% el preu del local després d'anys d'intents infructuosos per monetaritzar aquest espai on hi havia hagut l'antic Equip Bàsic d'Atenció Social Primària (EBASP) del sector Nord de la ciutat abans de ser traslladat a l'Ateneu les Bases.

El 2014, l'Ajuntament no va rebre ni una sola oferta a la subhasta pública convocada per vendre's el local comercial, que fa cantonada amb el carrer Cintaires, de 278 metres quadrats. El preu de sortida, amb IVA inclòs, era de 412.104 euros.

Ara, en junta de govern s'ha donat el vistiplau a l'operació.

La junta de govern havia decidit alienar, mitjançant subhasta pública per procediment obert, el local de titularitat municipal. Durant el període de presentació de proposicions se'n va presentar una per part de la Fundació Ampans. La mesa de contractació que va tenir lloc el 26 de gener passat, tenint en compte que la proposició presentada complia tots els requisits, i que igualava el preu mínim marcat en el plec de clàusules, va proposar l'adjudicació del contracte al seu favor.

Tot seguit es va demanar al comprador que formalitzés la garantia de l'operació, marcada en 10.257 euros. Un cop assolit l'informe jurídic positiu del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions es va concloure l'adjudicació a favor d'Ampans.

Cal recordar que en l'apartat d'ingressos del pressupost municipal per a enguany, al capítol d'Alienació d'inversions reals (venda de patrimoni) es va passar de preveure l'entrada d'1.349.117 euros el 2017 a 220.200 euros el 2018, els corresponents a aquesta operació.