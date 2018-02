Els calçots bagencs que també triomfen

Tot i que Valls és considerada la capital del calçot, les calçotades no són un patrimoni exclusiu d'aquest municipi de l'Alt Camp i els agricultors bagencs cada any en planten per satisfer la demanda de supermercats i grups d'amics que, a la regió central, fan calçotades. Precisament el diari Regió7 n'organitza una aquest dissabte, 3 de març, en què el protagonista serà el calçot de quilòmetre 0, el de proximitat, el de casa. Els interessats a assistir-hi, poden adquirir els tiquets a les oficines del diari i per telèfon.

«Moltes de les persones que mengen aquests calçots volen repetir i darrerament tenim comandes de grups d'amics i celebracions», explica Enric Casasayas, pagès i copropietari de Les Arnaules, una de les explotacions agrícoles que hi ha als voltants de la carretera de Viladordis.

Precisament, les persones que s'apuntin a la trobada popular del diari en tastaran de l'hort de Casasayas, que fa més de deu anys que en cultiva. Mengem Bages –de la cooperativa de Frescoop SCCL i que comercialitza productes de temporada i de proximitat– ha confiat en els calçots que creixen a Les Arnaules per al dinar d'aquest dissabte. «L'Enric juntament amb la seva família són dels primers productors amb qui vam començar a treballar. S'esmercen molt a oferir un producte de qualitat i sempre estan disposats a ensenyar al clients els seus horts i explicar com ho fan. És un apassionat de la vida a pagès. Nosaltres treballem amb quatre productors més de la comarca que també cultiven calçots, i tots tenen qualitat excel·lent. Els calçots del Bages agraden i n'hi ha demanda», explica Laura Escalé, sòcia i responsable de compres i logística de la cooperativa.

El calçot és un producte de l'horta que necessita constància i molta atenció per part del pagès. «La collita s'ha de fer manual perquè si hi passés amb el tractor faria malbé el 50% dels calçots que tinc. Gairebé cada dia vaig a l'hort on els tinc i cullo els més grans», explica el propietari de Les Arnaules.

El mas Portell, ubicat a la carretera de Manresa a Igualada, en la zona coneguda popularment com la Catalana, serà l'escenari de la tercera calçotada popular organitzada per Regió7. La trobada, que espera atraure unes 300 persones, començarà a 2/4 de 2 del migdia i a la 1 ja es començaran a obrir les portes.

Des de Mengem Bages es vol posar èmfasi en el producte de proximitat i el valor afegit que això suposa. «No oferim productes que arriben d'altres indrets. Nosaltres coneixem els agricultors i sabem com treballen, i per aquest motiu sabem que el nostre producte és de qualitat i ha estat ben cuidat i treballat», afegeix Mireia Cirera, de la cooperativa bagenca que comercialitza els productes de la comarca.

Els calçots manresans estaran amanits amb salsa de Conserves Ferrer, empresa ubicada a Santpedor. La salsa especial per a calçotades està feta a base d'ingredients de qualitat, com ametlles, tomàquets i oli d'oliva, i elaborada amb mètodes artesanals, sense conservants ni colorants. Un equip de dos cuiners de Valls especialistes en calçots s'encarregaran de coure'ls.

La collita al Bages del calçot es fa unes tres setmanes més tard que en els horts de la costa perquè aquí el fred de l'hivern tarda més a marxar.