Ignàgora programa quatre xerrades amb Antoni Bassas entre els convidats

Els companys que van inspirar sant Ignasi, a càrrec del jesuïta Xavier Melloni; la veritat i objectivitat en el periodisme, amb el periodista Antoni Bassas; les causes del bisbe Casaldàliga, per la pedagoga brasilera Isabel Aparecida Félix; i l'estimació en la relació entre pares i fills, amb la manresana Mercè Conangla, protagonitzen el 4t Fòrum Manresa 2022 Ignàgora, els dies 1 i 15 de març, 6 d'abril i 9 de maig, respectivament, organitzat per l'Ajuntament, la FUB, Fundació la Cova, la UOC i la UPC.

Totes quatre xerrades començaran a les 7 de la tarda, amb l'entrada lliure. Les dues primeres, al Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana (abans Casa d'Exercicis, al camí de la Cova); la tercera, a la sala d'actes del Casino; i la darrera, a l'Espai Plana de l'Om.