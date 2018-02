Mor l'empresari vinícola i exalcalde de Manresa Ramon Roqueta

L'alcalde de Manresa durant la transició (1975-1979) i empresari vitivinícola Ramon Roqueta, ha mort als 93 anys. Roqueta va tenir una contribució decisiva per fer realitat la DO Pla de Bages, i en la seva etapa d'alcalde de la ciutat es va distingir per la seva capacitat de diàleg i de generar consensos en una etapa complexe. També va ser president del Montepio de Conductors.

Ramon Roqueta (Manresa, 1925-2018) va ser nomenat alcalde el 3 de novembre del 1975. Va ser designat per l'aleshores governador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, i va agafar el relleu a Ramon Soldevila. Posteriorment, després de les primeres eleccions democràtiques als ajuntaments celebrades a l'abril del 1979, passaria el testimoni a Joan Cornet, del Partit dels Socialistes de Catalunya.

El juliol del 2008 va rebre la medalla de la ciutat en un acte al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa en el qual hi van assistir els alcaldes que el van succeir en el càrrec: Joan Cornet, Juli Sanclimens i Jordi Valls, a més a més de Josep Camprubí, que va presidir la cerimònia. Durant l'homenatge es va destacar el seu tarannà dialogant i de consensos en uns moments difícils.

Durant el seu discurs va agrair la seva tasca a totes les persones que treballen pel bé comú i els qui es comporten amb responsabilitat i treballen per Manresa i el Bages. Va lloar la capacitat de generar consensos com l'eina més útil de govern.

L'homenatge el va impulsar Regió7 i Tertúlies a la Cuina. Posteriorment s'hi van adherir un centenar d'entitats i persones a títol individual, així com els exalcaldes de la ciutat Joan Cornet, Juli Sanclimens i Jordi Valls, i l'alcalde d'aleshores, Josep Camprubí.

Els impulsors de la iniciativa van destacar que la tasca de Roqueta va ser possible gràcies a un gran esforç de diàleg, pactes, actuacions de consens i planificació de futur per part de tots els estaments cívics, polítics, empresarials i sindicals. Després de rebre la medalla de la ciutat es a celebrar un sopar d'homenatge a la Torre Busquet. Més recentment, el desembre del 2010, l'Associació Vinícola Catalana també li va retre un homenatge per la seva trajectòria en el món del vi.

Durant la seva etapa a l'alcaldia de Manresa va encarregar el Pla d'Ordenació Urbanística, va signar i impulsar el Pacte del Bages per redreçar l'economia comarcal i va fer els primers passos perquè la ciutat tingués tres llars d'infants públiques i un nou institut, el Pius Font i Quer. Va ser l'època en què es va urbanitzar la plaça Sant Jordi, la plaça Bages i es va col·locar la Ben Plantada al capdamunt del Passeig.