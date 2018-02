11 vehicles i 90 persones treballen per minimitzar les molèsties de la neu, amb gruixos d'entre 8 i 10 cm

G. C.

El carrer de Carrasco i Formiguera G. C.

Protecció Civil manté activitat el Pla d'Emergències de Neu a la ciutat de Manresa i té desplegat a ple rendiment un operatiu especial amb l'objectiu de minimitzar les molèsties i recuperar la normalitat als carrers, que presenten gruixos de neu d'entre 8 i 10 centímetres.

En aquests moments hi ha 11 vehicles treballant (7 màquines llevaneus, una per escampar sal, dues escombradores i una baldejadora); 75 persones netejant carrers (personal de brigada, neteja via pública, jardineria, manteniment) i 15 al centre de coordinació del Palau Firal.

Es mantenen diversos carrers tallats al trànsit: Baixada del Pòpul, Bernat de Cabrera, accés barri Sant Pau, carrer Solsona, carrer València, carrer Cadí, baixada dels Sindicats, baixada de la Cova. Es recomana no utilitzar vehicle i evitar desplaçaments

El departament de Serveis Socials ha suspès el servei de transport adaptat, el servei d'atenció domiciliària funciona amb normalitat. El repartiment d'aliments a domicili es va fer ahir en previsió de la nevada.

El servei de bus urbà està suspès de les 9.20 h, així com el Servei interurbà (línies de Sant Joan, Pont de Vilomara, Sant Fruitós, Sant Vicenç, Sant Salvador de Guardiola, Castellfollit Boix, etc).

Les escoles La Flama, Muntanya del Drac i Valldaura i els instituts de Cal Gravat i el Xup (SIS) estan tancats a causa de la nevada. La majoria de centres de primària i instituts han obert i ofereixen serveis mínims.

Les llars d'infants L'Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent estan tancades a causa de la nevada. La Ginesta ha obert amb serveis mínims.

Es recomana també seguir l'evolució de la situació a través dels mitjans de comunicació i, en el cas de Manresa, del canal de Twitter de l'Ajuntament (@ajmanresa), per on es continuarà comunicarà qualsevol incidència o novetat.