Crida a participar en un acte de rebuig per la «ridícula» pujada de les pensions

Gran, Martínez i Jiménez amb la carta del ministeri i un cartell per denunciar la pujada molt il·lustratiu g. c.

Davant del número 140 del car-rer del Bruc, que és on hi ha la seu de l'Institut Nacional de Seguretat Social a Manresa. Aquest serà el lloc de trobada, dilluns vinent, a 2/4 d'11 del matí, dels pensionistes de la ciutat que vulguin mostrar el seu rebuig per la «ridícula» pujada de les pensions anunciada pel Govern de l'Estat espanyol, tal com la defineixen els responsables de fer la crida per la concentració, la Unió de Jubilats i Pensionistes Bages-Berguedà del sindicat UGT, que té el suport de CCOO i de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.

Ricardo Gran, Rafael Martínez i Mariano Jiménez formen part de la Unió de Jubilats i Pensionistes del sindicat UGT, integrada per més de 300 persones. Jiménez també és el president de l'Associació de Veïns de la Balconada. Ja fa uns dies que estan recollint adhesions a la seva causa. Les persones interessades han de posar el seu nom i cognoms a la carta que van rebre els pensionistes a començament d'any de part de la ministra de Treball i Seguretat Social, Fátima Baños, i portar-la a l'edifici dels sindicats, de dimarts a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia. Al local de l'Associació de Veïns de la Balconada també en recullen. Aquestes cartes són les que dilluns portaran a la Seguretat Social com a acte simbòlic per expressar el seu malestar. Els tres pensionistes també duen un full amb el lema «La merda al seu lloc. Contra la pujada del 0,25 de les pensions», on es veu un vàter amb el rotlle de paper higiènic al costat.



Un increment del 0,25%

A la carta en qüestió, la ministra els informa que, «amb l'objectiu de conciliar millores anuals garantides amb la necessària seguretat econòmica per a les generacions futures, el 2018 l'increment de les pensions serà del 0,25%».

Gran, Martínez i Jiménez expliquen que la decisió de sumar-se des de Manresa a les mobilitzacions que ja s'estan organitzant en altres punts d'Espanya l'explica el fet que «la gent gran cada vegada té una situació més precària», amb pensions semblants a les d'un sou interprofessional i, en molts casos, amb l'afegit d'haver de donar un cop de mà a casa. I és que, assenyalen els tres, la crisi ni de bon tros s'ha superat sinó que el que ha fet ha estat augmentar la bretxa entre els més rics, que cada vegada ho són més, i els més pobres, que cada vegada són més.

Fan notar que, amb la puja anual que fa el Govern de les pensions, l'únic que s'està aconseguint és que els pensionistes tinguin cada cop menys poder adquisitiu, i reclamen que s'equipari amb la revisió de l'IPC, que el febrer ha augmentat un 0,1% amb relació al mes anterior i ha elevat la taxa interanual cinc dècimes, fins a l'1,1%, segons l'indicador avançat publicat ahir per l'INE.