«Va ser designat pel sistema, però es va saber desfer d'aquests lligams»

L'abril del 1979 Ramon Roqueta va traspassar l'alcaldia al primer alcalde escollit a les urnes després de la recuperació de la democràcia, el socialista Joan Cornet. Cornet recorda que era un període de gran complexitat. «Va morir Franco, les perspectives democràtiques eren complicades i després va arribar Josep Tarradellas. Hi havia un canvi important d'escenaris. Jo penso que va ser capaç d'entendre que el món s'estava transformant». Opina que «va estar a l'alçada a l'hora de buscar aliances i formes de transparència municipal que no hi eren abans».



Destaca que «érem mons oposats. Va ser designat pel sistema però va ser capaç de trobar maneres de desfer-se d'aquests lligams i tenir mans lliures per dialogar. I fins a l'últim moment va ser correcte en aquest sentit».



Roqueta va ser convidat al ple del traspàs i va ocupar un seient d'honor al saló de sessions. Cornet recorda que això no va ser gaire habitual a Catalunya. «Hi havia llocs que tenien problemes importants. No hi havia diàleg ni comunicació, denúncies del bloc democràtic... En canvi a Manresa això no va passar». Per a Cornet, la transició va ser correcta i va estar a l'alçada de la ciutat. Personalment ha lamentat la mort de Roqueta. «En tinc un bon record».