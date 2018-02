Fort augment d'actes a la campanya del Dia de la Dona, amb més de 40 activitats

El programa d'actes organitzats per al Dia de la Dona a Manresa guanya volum i passa de la trentena d'activitats de l'any passat a més de la quaranta enguany.

La regidora de la Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, va explicar ahir en la presentació que la campanya persegueix el doble objectiu de donar a conèixer les aportacions culturals de les dones i posar de manifest les desigualtats existents.

El lema de la campanya és «Dona i cultura», coincidint amb el fet que enguany Manresa ostenta la capitalitat de la cultura catalana.

La programació comença demà amb un taller de creació musical contra el sexisme, al Joan Amades, a 2/4 de 6 de la tarda i, també, amb una acció divulgativa de la lluita de Las Damas Azules peruanes pel dret a l'aigua, a les 5 de la tarda a Flors Sirera. Acabarà el 23 de març amb una conferència organitzada per l'Associació Cultural Casa d'Andalusia a Manresa sobre «Les pioneres de la generació del 27», a les 7 de la tarda a la sala polivalent del Kursaal.



Dona i cultura

Cruz va estar acompanyada de Carme Batista, tècnica del SIAD Montserrat Roig, Sandra Pujol, membre del Consell Municipal de la Dona, i Elena Rueda, representant del Gimnàs Vela.

La regidora de la Dona va explicar que enguany la campanya estarà marcada per les mobilitzacions convocades pels diferents moviments feministes i sindicats, i que té el suport municipal, com la proposta de vaga laboral de 2 hores per torn als centres de treball per protestar contra la bretxa salarial, i la concentració a la plaça Major «Vives i lliures! Unim-nos per la llibertat», el mateix dia 8 de març a les 12 del migdia.

El dijous 8 de març es durà a terme l'acte institucional del Dia Internacional de la Dona, a les 7 de la tarda al saló de sessions de l'Ajuntament, amb una xerrada sobre «Dona i Cultura», a càrrec d'Agnès Torras i Casas. També es podrà gaudir de l'actuació musical de Coral a Cor i la participació del Consell Municipal de la Dona. Prèviament, al matí, s'haurà penjat el llaç lila a la façana del consistori.