Incidències de la nevada a Manresa: Un mur ensorrat, branques caigudes i un accident sense ferits

Poques incidències, i cap de greu, és el balanç de la nevada a Manresa, que ha acumulat gruixos de 10 centímetres. La més destacada és l´esfondrament parcial d´una paret d´un edifici del carrer de la Mel, al Centre Històric, on hi ha la ludoteca Ludugurus, que gestiona Creu Roja Manresa.

En concret, s´ha enfonsat un tros d´una paret, que en total fa 8 metres d´ample i 2 d´alçada, i que no és estructural sinó que tanca el pati interior de l´immoble. La causa ha estat l´acumulació de neu en una xarxa que hi ha collada a la part superior a la paret, per tal que no s´escapin les pilotes quan els infants juguen al pati. L´incident no ha provocat ferits ni cap dany i serà reparada properament. Mentrestant, la ludoteca continuarà funcionant amb normalitat, però el pati no podr à ser utilitzat pels usuaris. L´edifici és de propietat municipal.

Un altre incident ha tingut lloc a les 12.40 del migdia, quan un vehicle ha patinat i ha topat amb la paret d´un solar, a la confluència dels carrers Puigllançada i Callús, a la zona de les Bases de Manresa, prop de l´avinguda Universitària. No hi ha hagut ferits. Finalment, en alguns indrets de la ciutat, com a la pujada del Castell, el parc de Puigterrà o a la zona de l´Illa Verda, a la Parada, l´acumulació de neu ha fet cedir branques d´alguns arbres, sense més conseqüències.

El fet que durant el dia hi hagi hagut una reducció dràstica de la mobilitat en relació a una jornada normal, pel fet que la majoria de la població ha fet cas dels consells de limitar els desplaçaments, ha fet que el nombre d'incidències hagi estat escàs.