Manresa estrenarà el març els ascensors públics de Santa Llúcia i del Remei de Dalt

La primera quinzena de març i a final de març. És quan han d'entrar en funcionament els dos nous ascensors públics que comunicaran els carrers del Remei de Baix i el Remei de Dalt, i el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major. Malgrat que el tema dels horaris no està tancat del tot, la previsió és que funcionin de les 7 del matí a les 11 de la nit.

L'ascensor del Remei de Baix, el primer que entrarà en funcionament, és el que s'ha construït dins de les obres d'ampliació de la Residència Sant Andreu. L'ha pagat la Fundació Sociosanitària de Manresa, responsable de la residència, i en farà el manteniment l'Ajuntament perquè serà públic.

Aquest ascensor té dues històries curioses al darrere. La primera, que està a una banda del nou passatge que travessa per sota l'edifici aixecat per ampliar la residència, una servitud de pas on també hi haurà tres locals comercials. La segona, que, ara com ara, mentre no entra en funcionament –per tal de no passar per les escales que comuniquen el Remei de Baix amb el Remei de Dalt, costerudes i amb molts graons, o per no haver d'anar a buscar el carrer de les Reparadores a l'altra punta del vial, on també hi ha escales–, molta gent gran, tant veïns del barri com famílies que van a visitar residents i pacients a Sant Andreu, el que fan és utilitzar l'ascensor del CAP Sant Andreu per anar d'un carrer a l'altre.



L'ascensor del CAP



Remei Domene, coordinadora d'infermeria del CAP, explica que, d'entrada, quan va obrir l'ambulatori, el 17 de maig del 2004, l'ascensor fins a la planta -2 (Remei de Baix) només era per a ús intern per arribar a la sortida d'emergència; però un veí del barri que anava amb cadira de rodes els va demanar si el podien obrir a la tota la ciutadania. Des d'aleshores, estem parlant de fa catorze anys, és habitual veure una persona entrar al CAP pel Remei de Dalt i agafar l'ascensor per sortir al Remei de Baix, i al revés.

És el cas d'Amelia Martínez, veïna de la plaça de la Immaculada, que va a Sant Andreu a fer un curs de memòria i fa servir l'ascensor per pujar i baixar, i d'un matrimoni de la Via de Sant Ignasi que també l'utilitza gairebé a diari quan torna a casa de fer la compra; com també gent que va amb el cotxet de la criatura o amb el carret de la compra, o que té la mobilitat reduïda. En aquest cas, l'horari de funcionament és de les 7 del matí a 2/4 de 8 del vespre. Alguna vegada, explica Domene, s'han trobat que ja està tancat i que algú demana si li poden obrir per utilitzar-lo. El que succeeix amb aquest elevador és un exemple claríssim de la necessitat que hi havia de fer un ascensor públic entre aquests carrers.



Més tard del previst



L'ascensor del carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major, on fa uns dies que es pot veure la tanca al solar per on s'hi accedirà, es va començar a construir el novembre passat i havia de quedar enllestit per la Festa de la Llum, segons la previsió que va donar l'Ajuntament el gener. Finament, no ha estat possible. La causa, segons fonts del consistori, ha estat un problema amb el subministrament del material.

Quan a final de març entri en funcionament aquest elevador, que té un pressupost de 125.000 euros i salvarà un desnivell d'onze metres, segur que l'agraïran moltes persones que, per fi, es podran estalviar la Baixada del Pòpul, segurament un dels vials més incòmodes de transitar de Manresa.

Al carrer de Santa Llúcia, l'ascensor s'agafarà al número 9, en un edifici municipal on s'ha construït la caixa, i les portes seran de vidre. La coberta de l'estructura està feta d'acer corten.

Tant un ascensor com l'altre suposaran una millora important en la mobilitat al Barri Antic. La propera serà la que es portarà a terme a la Baixada dels Drets. En aquest indret, durant molt temps es va especular amb la possibilitat de fer-hi alguna instal·lació mecànica per salvar el desnivell. Finalment, la millora consistirà en un sistema de rempes que permetrà als vianants poder-la fer a peu pla d'una punta a l'altra. El cost serà de 688.840,50 euros (IVA inclòs).