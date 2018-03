Manresa recupera la normalitat després de la nevada

La neu ha emblanquinat Manresa durant aquest matí i migdia, però a darrera hora de la tarda ha anat tornant la normalitat a la ciutat. Durant gairebé 12 hores, de les 6 del matí a 2/4 de 6 de la tarda, ha funcionat Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), instal·lat al Palau Firal, on el servei de Protecció Civil ha coordinat el del Pla d'Emergències de Neu que s'ha activat a causa de la nevada.

La pluja d'aquesta tarda està contribuint a desfer la neu als carrers de la ciutat. Al vespre ja no queden màquines treballant, i no es preveu que la temperatura baixi de 3-4 graus aquesta propera nit, de manera que és probable que no hi hagi gelades. Tot i així, a primera hora del matí es farà una revisió de l'estat dels carrers per tal d'actuar un convingui. El vehicle i personal de Protecció Civil actuarà si hi hagués algun indret encara amb neu o gel. Si és necessari s'hi afegirien les brigades de neteja viària, manteniment, etc.



Balanç d'un dia intens de neu



Manresa s'ha llevat coberta de neu a causa d'una nevada que ha estat copiosa durant tot el matí, fins a 2/4 de 2 del migdia, aproximadament. El servei de bus urbà, que a primera hora funcionava, s'ha aturat a les 9.20 del matí, mentre que la majoria d'escoles han obert portes, però només amb serveis mínims, i gairebé no hi ha hagut activitat lectiva. De fet la gran majoria d'alumnat no ha anat avui a classe. Les llars d'infants han estat tancades i tampoc no hi ha hagut classe a l'Escola d'Art. El Conservatori Municipal de Música, amb activitat de tarda, sí que ha obert portes.

L'operatiu de professionals de diversos serveis ha estat format per 11 vehicles (7 màquines llevaneus, una per escampar sal, dues escombradores i una baldejadora); 75 persones netejant carrers (personal de brigada, neteja via pública, jardineria, manteniment) i 15 al centre de coordinació Palau Firal.

El servei de bus urbà s'ha restablert parcialment a 1/4 de 2, a les línies 1 (Balconada), 2 (La Parada), 4 (Font-Valldaura) i 8 (Perimetral). Una mica més tard, cap a 2/4 de 3 de la tarda, s'ha restablert també el servei de les línies 3 (Mion) i 5 (Sant Pau-Viladordis), de manera que tot el transport públic ha quedat normalitzat.

El transport interurbà també ha estat afectat durant el dia. Al matí s'han hagut de tallar totes les línies interurbanes amb inici o destinació Manresa, que s'han anat reobrint a partir del migdia. També a les 3 de la tarda s'ha restablert el servei de bus Manresa-Barcelona, que s'havia aturat a les 6 del matí.

Pel que fa a les calçades, al matí s'han hagut de tallar, alguns carrers majoritàriament amb forts pendents: Baixada del Pòpul, Bernat de Cabrera, accés barri Sant Pau, carrer València, carrer Solsona carrer Cadí, baixada dels Sindicats (entre Circumval·lació i Passeig, i baixada de la Cova. A les 3 s'havien reobert la majoria de carrers (llevat de Solsona i baixada Sindicats) i a 1/4 de 6 ja no quedava cap carrer amb la circulació restringida, si bé es recomanava evitar desplaçaments no necessaris.

Pel que fa a Serveis Socials, avui s'ha suspès el servei de transport adaptat, el servei d'atenció domiciliària ha funcionat amb normalitat, i el repartiment d'aliments a domicili es va fer ahir en previsió de la nevada. Avui s'ha anul·lat el servei de recollida de cartró comercial i d'orgànica comercial. En canvi, la recollida de residus de totes les fraccions es farà amb normalitat aquest vespre, de manera que es poden baixar les escombraries com cada dia.

La precipitació de neu ha provocat algunes incidències de poca importància a la ciutat. Han estat poques perquè la major part de la població ha fet cas dels consells de limitar desplaçaments i mobilitat. De cara a demà, es recomana precaució encara si queda neu sobretot en algunes voreres, si bé la pluja i l'augment de temperatures farà, si no hi ha novetats, que la situació vagi normalitzant-se completament.

L'Ajuntament recomana seguir la situació a través dels canals oficials de Trànsit, Meteocat i els mitjans de comunicació, i en el cas de Manresa, s'aconsella seguir el canal oficial de Twitter de l'Ajuntament (@ajmanresa).