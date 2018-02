La nevada atura de mica en mica l'activitat a Manresa

Ara sí la nevada s'ha deixat sentir a Manresa fins al punt d'oferir imatges molt poc habituals com una màquina llevaneus fent la ronda per les vies principals, amb molt poc trànsit. La darrera nevada significativa va ser a principis de febrer del 2015. L'anterior, aquesta amb més intensitat, va ser el 8 de març del 2010.



Althaia es buida

L'activitat ha baixat en picat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa: sales d'espera com les d', cap cua de les habituals als taulells d'admissions i poca gent, també, a consultes externes.

S'han tallat alguns accessos com el de la planta 0 i la rampa per a les ambulànciea, que van directament per urgències. A la resta d'accessos hi han tirat sal per garantir el pas tan de vianants com de vehicles.

Bus urbà aturat

Serveis mínims a les aules

La gent, a casa

Coordinació d'emergències

progressivament passades les 9 del matí quan els vehicles han hagut de fer front a dificultats de mobilitat per l'acumulació de neu. El bus a Sant Pau funcionava però sense pujar la forta pujada d'accés al barri. Quan arribava a aquest punt girava cua, però, com a mínim, havia aconseguit acostar usuaris fins a casa seva.Els cotxes de transport col·lectiu han tingut modificacions en gairebé totes les rutes en un punt o altre. Els busos no pujaven cap a la plaça Catalunya, tampoc feien parada la Mion ni passaven per l'ambulatori del Barri Antic i la piscina municipal, perquè per precaució s'havia eliminat la ruta pel carrer Viladordis. L'operatiu per desviar els busos els ha pogut fer funcionar fins que s'ha optat per aturar completament el servei.Elamb Barcelona també s'ha vist afectat per les dificultats de completar l'itinerari fins a Barcelona, sobretot a partir d'Olesa de Montserrat. Alguns usuaris s'han estimat més fer servir la Renfe o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Hi ha preocupació per veure com poden tornar cap a Manresa si la nevada no afluixa.A les escoles i instituts, centres educatius han obert portes amb. La nevada ha afectat la mobilitat del personal i no es podia garantir que les classes es desenvolupessin amb normalitat. Davant d'això molts alumnes, sobretot d'institut, s'han quedat a casa.La neu ha complicat el trànsit per l'interior de la ciutat i. Amb els conductors fent només els desplaçaments imprescindibles, sense bus urbà ni transport escolar, amb el transport interurbà afectat i la màquina llevaneus fen voltes la ciutat conté l'alè, però continua nevant.

Responsables de Protecció Civil i de totes les àrees municipals i serveis d'emergències treballen des del Centre de Coordinació Municipal i Comarcal que s'ha posat en marxa a les 6 d'aquest matí al Palau Firal de Manresa. La neu ha agafat als carrers i per tant l'objectiu és garantir la seguretat i la mobilitat.

Les màquines llevaneus han començat a funcionar a Manresa, mirant de netejar les vies principals. També els serveis de Manteniment, Via Pública i Neteja s'han acvitat i estan treballant. Es recomana també evitar l'ús del vehicle privat i fer només els desplaçaments estrictament necessaris, a peu si és possible.

Es recomana també seguir l'evolució de la situació a través dels mitjans de comunicació i, en el cas de Manresa, especialment el canal de Twitter de l'Ajuntament (@ajmanresa), per on es comunicarà qualsevol incidència o novetat.