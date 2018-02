Retiren els antiestètics plàstics de sota la Cova i hi mantenen les gallines

A l'hort propietat dels jesuïtes que hi ha entre la capella de Sant Marc i l'edifici del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana i el santuari de la Cova encara hi ha gallines. Sortosament, les antiestètiques lones i plàstics que hi havia al perímetre del marge han estat substituïdes per una tanca metàl·lica força més discreta.

Regió7 va informar la setmana passada (edició de divendres) que el tros de terra que hi ha rere la capella de Sant Marc, que els jesuïtes cedeixen a una persona que hi té un hort i gallines, presentava un aspecte molt poc adient amb el projecte Manresa 2022, que vol atraure milers de visitants a la capital del Bages aprofitant la celebració, d'aquí a quatre anys, dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi de Loiola durant onze mesos, que van marcar un abans i un després en la seva trajectòria vital.

Fonts de la Cova han explicat que, quan va sortir la notícia al diari, el responsable de l'hort i de les gallines es va preocupar de treure les lones de seguida. Ara, les aus hi continuen campant, però l'aspecte ha millorat força.

Curiosament, les quatre gallines que hi ha al tros de terra no són les úniques que té a prop la Cova. També n'hi ha unes quantes més en un tancat situat sota el Camí de la Cova. És evident que una de les assignatures pendents per millorar l'entrada a Manresa pel Pont Vell és resoldre el mal efecte que fan alguns dels espais que queden a banda i banda del camí de la Vall del Paradís.