El sector bagenc del vi atribueix a Roqueta el mèrit d'haver estat la «llavor» de l'actual DO

El món de l'empresa i, especialment, el sector del vi recordaven ahir Ramon Roqueta pel seu llegat vitivinícola, la seva petjada empresarial i per un tarannà conciliador damunt del qual es va construir també l'actual Denominació d'Origen Pla de Bages. Roqueta, continuador d'una històrica nissaga vitivinícola bagenca, va incrementar el pols empresarial familiar i va aconseguir convertir els seus vins «tres erres» en un dels referents de les taules de la restauració arreu del país. El bagatge d'una sòlida formació i amor a la vinya va donar pas a les dues generacions següents, que han consolidat el celler familiar com un dels més reconeguts del país, alhora que va permetre edificar l'actual DO local.



Roqueta era president d'honor del grup familiar Roqueta Origen, del qual es va fer càrrec oficialment el 1968 (tot i que ja en portava les regnes des de cinc anys abans). Els seus anys al capdavant del celler van permetre expandir la marca i establir tota una xarxa de distribució arreu del país. President de l'Associació Vinícola Catalana des del 1999 fins al 2010, Ramon Roqueta va ser guardonat sovint, entre d'altres, per la Generalitat per la seva dedicació al món del vi amb la Medalla de l'Agricultura Catalana el 1993, així com la Medalla President Francesc Macià el 1999. Fa tres anys va ser homenatjat dins dels guardons Vinari amb el premi Monvínic a la Trajectòria Personal.



Sebastià Catllà, un referent del metall local des d'Oliva Torras i responsable del celler El Molí, recordava ahir Roqueta com «una persona que deixa una gran petjada a Manresa. És gent d'admirar, dels que dol que desapareguin». Catllà explicava que Roqueta va ser dels pocs vinaters locals que van continuar la tasca de la comercialització del vi. «Anaves on fos, a Galícia, a Andalusia, i trobaves el vi tres erres, un producte que va donar impuls al Bages», deia Catllà, per a qui Roqueta va ser una «llavor» de la DO actual.



El president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, definia Ramon Roqueta com «un tresor de la comarca. Entre ell i el seu fill van posar en marxa un potencial, la DO, del qual encara no ho hem vist tot». «Era una persona activa, identificada amb la feina i la terra. Venia d'una nissaga vinculada al vi, però va donar un important impuls a l'empresa», concloïa Casals.



Pere Sala, fundador d'Accessoris Manresa i antic company de consistori de Roqueta, en destacava el pas pel Montepio de Conductors, que va presidir els anys 70. «Sempre actuava de manera altruista. Tenia molt bon fer, era una persona digna», recordava ahir Sala, que destacava també la tasca de Roqueta al capdavant de l'Ajuntament de la Transició.



Per a Josep Solergibert, responsable del celler Solergibert, Roqueta va ser «un líder, un pioner en el món del vi. Una eminència, diria». Solergibert atribueix «molts mèrits» a la llarga trajectòria de Ramon Roqueta, fruit de la qual avui Roqueta Origen és «un dels cellers més importants de Catalunya». Per la seva banda, l'actual president de la DO, Joan Soler, recordava Roqueta com «un senyor, de tarannà unificador, de posar pau als llocs». «Ha acabat els seus dies amb alegria i estimant molt la vida», deia Soler.