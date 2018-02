Taller a la presó de Lledoners sobre resolució de conflictes

L'advocat de la Cort Penal Internacional Jordi Palou Loverdos i la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària, van participar en un taller sobre resolució pacífica de conflictes al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorada.

Els participants al taller van poder reflexionar i compartir opinions sobre la prevenció de la violència, el seu origen i com es pot canalitzar. Van experimentar, també, com, sovint, canviant la pròpia conducta es modifica també la relació amb les altres persones. Aquesta activitat forma part del Pla de Sensibilització i Educació per la Pau que es promou des de la Casa Flors Sirera.