Els vint minuts de pati més divertits de l'any

Quan, a les 11 del matí, ha sonat el timbre anunciant l'hora del pati, al Col·legi Bages de Manresa els nens i nenes que aquest matí no han faltat a classe no han trigat ni cinc segons a sortir a jugar. Mentre continuava nevant, els nanos s'han dedicat a llançar-se boles de neu a tort i a dret. La cridòria ha caracteritzat l'estona d'esbarjo. Després de vint minuts, els vetlladors que els controlaven els han fet tornar a classe per evitar que les mans, les orelles i els nassos es comencessin a congelar, si és que no ho estaven ja... Els més petits han sortit una hora abans i també han pogut gaudir de l'experiència de tocar la neu, que de ben segur que ha estat la primera vegada per a molts d'ells.

El Col·legi Bages, al capdamunt del carrer de la Sèquia de Manresa, han intentat funcionar amb la màxima normalitat, si bé no ha estat un dia normal. Del total de 519 nens i nenes de P3 a 6è de Primària, n'hi han anat 142. Quant als professors, dels 39 en total (26 dels quals en plantilla i, la resta, amb reducció de jornada i vetlladors), només n'han faltat sis, bàsicament els viuen a fora, a Gironella, a Moià, a Sant Vicenç de Castellet.

S'ha mantingut el servei menjador, malgrat que la cuinera, de Fonollosa, ha faltat. Per sort, hi havia la segona cuinera en funcions. I també s'ha mantingut el servei despertador, que consisteix a obrir a les 3/4 de 8 del matí per tal que els pares que comencen a treballar a les 8 hi puguin deixar les seves criatures. De la desena que els deixen normalment, avui només n'hi han anat un parell.

La directora, Queralt Villegas, ha hagut de comunicar les incidències al Departament d'Ensenyament que, explicava, en tot moment els ha informat. A les 9 del matí l'Ajuntament els ha trucat per demanar si els feia manca quelcom. El telèfon del seu despatx no parava de sonar. Alguns pares trucaven per avisar que els seus fills no hi anirien.

Les classes no han funcionat com sempre. S'han ajuntat algunes línies i grups i els professors han aprofitat per fer feines diferents, tenint en compte que no era un dia normal. Normal, no; excepcional, tampoc, i és que Villegas ha recordat que costarà superar l'excepcionalitat de l'1-0 i, fins i tot, de l'única vaga que ha viscut com a directora del Col·legi Bages; aquest és el segon curs.

Pendents de si anul·larien les classes a la tarda (l'horari és de 9 del matí a 2/4 d'1 del migdia i de 3 a 2/4 de 5 de la tarda) i les activitats posteriors fins a les 6, Villegas comentava que la pàgina web de l'escola i de l'AMPA i també el canal de WhatsApp de l'AMPA i el que tenen els directors dels centres públics de Manresa havien estat d'una gran utilitat.

Quan els vetlladors han obligat els nanos a tornar a classe no han estat pocs els que s'han queixat. Mentrestant, el conserge tenia feina a fer baixar la neu acumulada en un tendall que van instal·lar en un passadís lateral del centre, a l'exterior. Finalment, han caigut neu i tendall (un tros). El van posar perquè alguns veïns de la casa que hi dóna llençaven objectes. Avui ha quedat demostrat que no va ser la millor solució...